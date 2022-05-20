帅气兄弟卖猪肉 安娣顾客抢招婿

帅气兄弟在疫情期间放弃工作，当起猪肉贩协助爸爸经营猪肉档口，竟然成“师奶杀手”引来不少安娣顾客要“招婿”，争为他们介绍自己的女儿。

两年前年疫情阻断措施期间，有20多年经验的猪肉贩何国隆（53岁）在后港1巷第105座巴刹的档口HKL Porki生意受影响跌了50%。二儿子何埭淙 (25岁) 当时是一位糕点厨师，看到父亲因生意受挫十分心疼，决定辞职助父亲一臂之力。哥哥何洪烜（27岁）去年也决定辞去财务顾问的稳定工作，投入猪肉档生意当中。

他们在疫情期间把生意搬到线上。何洪烜说，家人通过网店以及电话订购服务，生意成功增长超过50%。

帅气的他们虏获了许多经常上巴刹的“安娣”的芳心，何埭淙笑说，不少“安娣”纷向两人介绍自己的女儿要撮合，已婚的他有时故意作弄哥哥，叫“安娣”介绍给哥哥， 但是较害羞的哥哥会委婉回绝。

老顾客李福茂 (76岁) 称赞两兄弟都十分平易近人，都会亲切地与顾客打招呼，非常受老人家喜欢。

父亲何国隆 （53岁）说，儿子把生意越做越好，他十分放心把生意交给他们。“现在生意大概98%都是他们在管，工作比以前一个人做轻松很多。无论如何，我都会永远支持他们。”

两兄弟说，还有排行最小的三弟是房屋经纪，老么偶尔也会到档口帮忙。何洪烜说：“我们想要开更多实体店，也打算扩展网店业务，开始卖其它肉类和海鲜的食材，为顾客提供一站式购买服务。”

完整报道，请翻阅2022年5月20日的《新明日报》。