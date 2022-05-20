1新元兑3.18令吉创新高 人涌换钱

新元兑令吉汇率再刷出新纪录，昨天一度高达1新元兑3.18令吉，今午有兑换商给出3.17令吉的兑换率，吸引不少人排队换钱。

继上个月间，新元兑令吉汇率一度达3.15令吉后，昨天（5月19日）再次出现历来新高，银行同业（Interbank）出现1新元兑3.18令吉的汇率。

《新明日报》记者今早（20日）走访钱币兑换商密集的莱佛士坊雅吉拱廊（The Arcade）发现，今天上午兑换率介于3.155至3.17之间。根据观察，只有一间兑换商给出3.17，有至少五家兑换商则给出3.165的兑换率。

今午钱商兑换率1比3.17

到了中午，当兑换率达3.17时，该兑换商店外也出现人龙，大多都是来兑换令吉的。

钱币兑换商协会理事巴拉卡特说，国际与本地兑换率不同，昨天国际最高是1新元兑换3.18令吉，但本地未必会有这么高。

“本地与国际兑换率或相近，但不会是一样的。这是因为，需求量和供应量成对比，如果供应的货源少，需求量大，自然就会导致成本上涨，钱币售价高。”

他也说，很多顾客不明白，就上来要求兑换国际兑换率。“我们在告知他们实情后，他们还骂人，说我们欺骗消费者，我们都感到很无奈。

兑换率是否会继续上升，需要看马国情况，加上需求量及供应量。”