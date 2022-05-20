认识铸造李总理拿督勋章的新加坡匠人

李显龙总理和夫人何晶5月6日在新山大王宫，获马来西亚柔佛苏丹依布拉欣授予拿督勋衔。李总理获封一级王室拿督斯里巴杜卡勋章（SPMJ），何晶则获封一级拿督斯里慕丽亚勋章（SMIJ）。

两枚勋章虽由英国珠宝商设计，李总理的SPMJ勋章，却是本地珠宝和勋章设计与铸造商Royal Insignia打造。往后由柔佛王室颁发的SMIJ勋章，也将由这家工坊铸造。Royal Insignia受询时，不愿透露两枚勋章的造价。

柔佛王室为何会委托新加坡工匠为他们铸造工艺品？勋章的制作过程有多繁琐？点击视频观看。