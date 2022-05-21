书展回归实体 书商盼买气也“回归”

新加坡书展时隔两年回归实体，参展书商希望能带旺买气，并促进书业与民众之间的联系。

书展期间，约15个书商和出版商将在国家图书馆一楼销售书籍，百胜楼35个商家也将推出多达50％折扣。

新地点提供平台 让业者与书友重新联系

友联书局董事经理马晓敏受访时说，过去两年生意受冠病疫情影响，尤其是年长书友更不敢出门，今年生意逐渐有起色，希望通过线上线下的活动，能给书局带来买气。

马晓敏说，以往就经常有读者拿着在图书馆借阅的好书，到附近百胜楼中的友联询问购买，这次书展尝试在新地点举办，可以提供平台让业者与书友重新建立联系，并吸引新的书友。

英文书商Fables常务董事乔布（Sundar Jobs）也认为，实体书展的需求过去两年受压制，因此相信这次复办反响会很好。“新加坡书展一直以来都是家长和学生6月假期的好去处，如果没有出国，家长应该会很期待带孩子过来。”

乔布说，Fables自2013年就参与书展，为回馈公众和给书展注入活力，这次决定与10年前一样，推出50％的高额折扣，推出的书籍包括热门儿童故事系列《杰罗尼摩·斯蒂顿》（Geronimo Stilton）等，共两三百种。

友谊书斋董事经理宋志忠则既兴奋也紧张，因为担心时隔两年，读者的阅读口味有所改变。“不过，借由这次书展，多了与读者互动的机会，希望能帮助我们找到新的目标，为大家介绍更多好书。”

他说，友谊书斋今年初重新整理门市分类时，发现了很多“沉甕底”的好书，他呼吁书友到百胜楼来，成为这些“私藏好书”的有缘人。