男子逃临检遭警追捕 困车龙撞两车

男子拒绝临检开车逃，在芽笼与警察展开追逐战，岂料慌不择路，陷入车龙，弃车逃后被捕。

这起事故发生在昨天傍晚（5月20日）6时左右，地点在芽笼路和芽笼17巷的交界处。

有读者发来照片，指该处发生交通事故，大批警察到场调查。

记者走访时，发现现场有两辆交警电单车和三辆警车，多名警员在场调查，一直到晚上11时左右才撤离。

附近公众拉朱（60来岁）当时在对面街的咖啡店吃饭。他受访说：“有名男子开着三菱轿车想逃，但当时有车龙，他根本没办法加速。”

另一名在附近田鸡粥餐馆工作的男职员（20来岁）告诉记者，当时男子停车在17巷附近，接着就下车逃，不理会车上的男女。“警方赶到后将他逮捕。”

警方受询时说，一名交警事发时在芽笼路检查车辆，29岁的男司机拒绝配合，开车逃走。

司机逃走时，在芽笼路和芽笼17巷的交界处撞到一辆电单车和另一辆车子，下车逃逸后被警方逮捕。

发言人说，这名司机因持有危险武器、交通和毒品相关罪行被捕。案件仍在调查中。

男女乘客涉毒被捕

警犬到现场搜证后，车上两名乘客也被捕。

根据读者的现场照片显示，警员展开调查时，也有警犬协助搜证。

警方受询时表示，车上的28岁与32岁乘客，也在涉毒罪行下被捕。29岁男司机与同车的28岁女乘客，以及另一辆轿车的52岁司机在清醒情况下送院。