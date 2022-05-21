夫妇5566元高价标摊 盼熬三年迎曙光

东海岸湖美食村熟食摊今年3月招标，有人出价5668元标下，再创该地点新高。去年在同座小贩中心以5566元得标的摊主，以过来人身份建议对方人手尽量精简，能忍三年就会苦尽甘来。

据《新明日报》早前报道，东海岸湖美食村熟食摊去年底招标，最高出价者最终以5566元得标。时隔数个月，今年再有摊位的标价创新高。根据国家环境局公布的3月份最高价投标者名单，这次最高出价者以5668元得标。

《新明日报》记者日前走访，发现这次以5668元得标者仍未开业，但去年底以5566元得标者已在售卖蚝煎、炒粿条、炒菜头粿等食物。

摊位老板娘徐江莲（38岁）受访时说，她与丈夫田晓湖（35岁）十几年前漂洋过海到本地打拼，从事餐饮业多年，觉得不能一辈子打工，就决定夫妻同心创业，开设了这家“同心小炒”。

她说，早前留意到摊位招标许久，觉得东海岸湖美食村人潮多，便在去年投标。她透露，去年首次投标仅开价3000多元，失败后，她发现摊位价位至少5000元，二度投标后成功得标。“当时就决定试试看放个5566元，若标不到，只能另寻他处，没想到最后真的标到。一开始虽然很开心，但压力也排山倒海来了，毕竟租金是一笔大数目。”

徐江莲透露花了近4万元创业，今年2月1日正式开业，如今生意已上轨道，拥有不少回头客。她以过来人身份建议同样高价得标的另一摊主，人手尽量精简，否则赚到的恐全用作支付薪水，只要能忍过三年就会苦尽甘来。

“我不知道对方卖什么，之前的摊主是卖烤鸡翅膀的。小贩最重要须保持食物水准，做好口碑，巩固自己的客源，也要有耐心耐力，撑过这三年后租金应该会回调，到时就会苦尽甘来。”

完整报道，请翻阅2022年5月21日的《新明日报》。