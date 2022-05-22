红山组屋出现肺结核感染群 居民可免费受检

惹兰红山第2座组屋出现肺结核感染群，一年内有七名居住在不同单位的居民确诊。为预防任何潜在的传染风险，卫生部本月27日至31日将为这座组屋的居民、咖啡店摊主，以及商店店主和职员提供免费的肺结核检测。

这项检测并非强制的，但卫生部强力鼓励相关人士接受筛查。

卫生部今年3月2日接到惹兰红山第2座组屋共出现七起肺结核病例的通知。这些病例去年2月至今年3月确诊后，立即接受治疗。其中两人已完成治疗，三人正接受治疗。另外两人已过世，但死因并非肺结核感染。

卫生部：病例不构成卫生风险

卫生部昨天发文告强调，肺结核确诊者一开始接受治疗，很快就不具传染力。目前，这些病例并不构成公共卫生风险。

卫生部说，七起病例的病菌基因排序类似，可能有一个或数个共同感染源头。调查显示，这七人并不相识，未曾相互交流或聚集在共同场所，也不是彼此的近距离接触者。同这七人有近距离接触者的身份已确认，并已接受检测。

有鉴于此，卫生部将为受影响者提供预防式检测，以尽早发现任何潜在病例和提供治疗。

卫生部将安排流动检测小组上门为居民做检测。当局也会在惹兰红山第3座组屋的女皇镇福山分区居民委员会设置检测中心，为商店员工及不方便在家中检测的居民提供检测服务。

卫生部下月会拨电联系自前年10月起曾居住在受影响组屋的居民和租户，邀请他们到陈笃生医院结核病控制中心（TB Control Unit）受检。前居民也可拨打中心诊所的热线（6258 4430），预约检测时间。

卫生部强调，与肺结核病例没有近距离接触的人，染病风险非常小。因此，偶尔到访惹兰红山第2座组屋或附近邻里的公众不必受检。

肺结核在本地属于地方性流行病，卫生部在今年3月配合世界防治结核病日发布的文告指出，本地年长人口中约三成是潜伏型结核病感染者。我国的结核病新病例从前年的1360起，减少至去年的1306起。这意味着，结核病的发病率为每10万人中有约32.8人染病。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆、国家传染病中心主任梁玉心教授及其他工作人员，昨午走访惹兰红山第2座组屋，鼓励居民接受检测。蔡瑞隆是负责女皇镇事务的丹戎巴葛集选区议员。

梁玉心接受《联合早报》访问时，不认为目前这个感染群会引发大规模传染，但强调有必要通过检测，了解尤其是年长居民中是否有潜伏型感染者，以进一步降低发病率。她指出，考虑到这座组屋有较多年长居民，因此在这里提供检测服务，是希望为他们提供方便。

本地上一次出现肺结核感染群是在去年1月，勿洛一个赛马投注中心发现两个肺结核感染群，五年内有18人染病。前年10月，后港一座租赁组屋曾出现四人肺结核感染群，卫生部当时也安排组屋居民和前居民接受免费检测。