公园局展开中央集水区自然保护区 长期监测62块林地生态

中央集水区自然保护区是我国最珍贵的绿肺之一，拥有丰富的生物多样性，也孕育着大量动植物。为更好了解本地动植物种类和生态系统的变化，国家公园局展开长期生态监测，研究中央集水区自然保护区的植物、野生动物与泥土等。

在这项长期研究下，公园局研究人员会针对中央集水区自然保护区内62块林地的动植物展开调查，并监测选定树木、幼苗与树苗的生命周期。研究团队也会收集和统计落叶的数量，以及收集泥土样本进行养分分析，以进一步了解生态系统是否健康运作。

这62块林地由第一任公园及游乐署署长黄尧堃在1992年划分，以研究中央集水区自然保护区内的植物。当时，研究人员发现两种原以为只在武吉知马自然保护区生长的树木种类——柯氏娑罗双（Seraya）和婆罗双属（Yellow Meranti）。当年的调查发现也助当局为自然保护区的树林分类，从而奠定本地保育政策和管理策略的基础。

国家发展部长李智陞昨天为第11届生物多元节（Festival of Biodiversity）掀开序幕时说，长期生态监测的涵盖范围将比其他同类研究更为广泛。中央集水区自然保护区内有各种野生动物栖息地如巨木、淡水沼泽，以及马来穿山甲等濒危物种，是本地非常宝贵的生物多样化自然区。

“收集到的资料将能让我们更了解保护区内的树林在过去30年来如何生长和变化，这有助我们制定更好的保育策略，确保生态体系保持健康和具有韧性。”

公园局计划在三年到五年内公布长期生态监测的阶段性研究成果。研究人员下来每三年到六年左右，会针对保护区内的动植物进行评估和调查。

这项长期生态监测在公园局去年3月推出的热带森林生态研究计划下展开。计划旨在制定基于科学的干预措施，以管理和恢复本地树林。

植物指南有助支持本地研究工作

李智陞也在活动上为公园局推出的植物指南《新加坡植物志：名录及参考文献》主持推介。这本指南以过去200年的本地植物研究为基础，收录了超过3000种出现在本地的植物。指南由公园局研究人员和来自20多个国家的超过100名专家携手完成。

李智陞说：“这本指南有助提升我们对本地植物物种的了解，以及如何更好地保育它们，也有助支持本地各种植物研究的工作。”

今年的生物多元节活动以线上线下的方式举行，公众可从昨天至今天，到新加坡植物园的互动展区参观，并参与工艺工作坊等活动。其他实体活动还包括今天举行的双溪布洛湿地保护区导览。公众也能参与线上工作坊、孩童讲故事活动、研讨会等。