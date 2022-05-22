4岁神童看地形 辨识逾200国家

本地一名小男童，自学成才，可通过地形辨识200多个国家，在本月过四岁生日的三天前，缔造本地纪录。

陈俊亦从婴儿时期就对字母和形状充满好奇，喜欢和家人一起玩“找字母卡片”的游戏，也展现出他超出同龄孩童的天赋。

妈妈罗婉婴（34岁）乐见其成，于是买了不同类型的卡片让他玩，包含动物、形状、国家等不同类型。陈俊亦总能玩得不亦乐乎，甚至还会问妈妈：“20个边的形状叫什么”，让罗婉婴措手不及，需上网搜查资料再教导儿子。

记者昨晚（5月21日）在陈俊亦的外婆家中进行访问，只见活泼可爱的陈俊亦坐在地上，玩着国家形状的拼图。记者试图以形状考陈俊亦，他几乎不假思索就能找到该国家拼图的所在位置。

爸爸陈彬伦（40岁，公务员）告诉记者，他和妻子都没有识别国家的“技能”，更自嘲自己读书差。

从婴儿时期的字母，到后来的形状、太阳系、恐龙，再到通过地形来识别超过200多个不同国家，家人都会陪着陈俊亦一起在玩乐中学习新事物。对许多孩童来说枯燥的游戏，在陈俊亦眼里却是生活的宝藏。

外婆偶然间发现有新加坡纪录大全（Singapore Book of Records），鼓励女儿为外孙报名。

陈俊亦在满四岁的三天前，即5月7日在家中接受挑战，通过荧幕显示的地形，识别了200多个国家，成为年纪最小的成功挑战者，被列入新加坡纪录大全。

陈彬伦说，接受纪录挑战前有尝试和儿子排练，但担心排练太多次会导致他失去兴趣，所以仅排练两次，隔天就上场。罗婉婴透露，陈俊亦在过程中就像平时玩游戏那样，一边唱歌一边完成，没有压力。

完整报道，请翻阅2022年5月22日的《新明日报》。