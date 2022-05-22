流浪猫破网闯家 她服镇定剂压惊

疑邻居在走廊喂食，还教会流浪猫搭电梯四处乱窜，“怕猫”居民申诉，曾遇上猫咪躺在门前睡觉而不敢回家，还因一遇见猫就心情紧张而得吃镇定药。

住在马西岭巷第17座的林小娟（49，保安员）近日联系《新明日报》，称过去半年住家附近的流浪猫数目明显增多，担心影响居民生活。

她受访时说，以前只有约一两只猫在组屋楼下游走，目前增加到四只左右。

“它们四处走动，随地大小便，影响环境卫生。”

林小娟也说，附近一些居民除了在楼下放猫粮外，怀疑有人还在三楼走廊处喂食流浪猫。

“一些猫被人带入电梯后，也学会了搭电梯上楼觅食，也因此还可以到高楼层乱窜。”

据透露，林小娟位于七楼的住家单位外，近期也出现猫的身影。

“有一次我回到家时，看见一只肥大的白猫躺在门口，我只好先下楼，待了10多分钟等猫离开后才能回家。”

与弟弟同住的林小娟称自己自幼怕猫，除了担心卫生问题，也怕被咬。

“我现在一靠近猫就会心情紧张，甚至萌生骂人和打人的冲动。近日我去诊所看医生，医生给我开了镇定药吃。”

公园局：推绝育计划 提倡负责任喂养

公园局表示，动物与兽医事务组与动物关怀机构合作，通过人道方式控制社区猫数量。

公园局动物与兽医事务组高级署长郭瑞菁回复《新明日报》询问时说，2011年起推出的流浪猫绝育计划，为绝育和植入晶片等程序提供资助。

她说：“社区的支持对于保障动物的健康与安全也至关重要。我们与市镇会、动物关怀机构以及其它公共机构合作，减少社区猫带来的不便，提倡负责任的喂养行为。”

另外，居民应避免在公共走廊喂猫，若喂食的话，应把猫粮放入容器，以及在喂食后将剩下的食物清理干净。

“我们鼓励马西岭的爱猫人士与各方合作照顾社区猫。”