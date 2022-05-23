暂时接待高峰时段T3抵境班机 樟宜机场T2星期天起分阶段重开

在重开初期，樟宜机场第二搭客大厦南侧的抵境通关设备、行李传送带和登机口会率先投入运作。翻新后的抵境厅空间更大，采用更多自动通关通道，行李提取区也会有三个传送带，可同时处理更多行李。

关闭两年的樟宜机场第二搭客大厦（T2）来临星期天（5月29日）起分阶段重开，初期会在高峰时段协助接待在第三搭客大厦（T3）运营的航空公司的抵境班机，还有少数旅客在T3办理登机手续后须到T2登机。

航空业受冠病疫情重创，机场接待的航班骤减后，樟宜机场集团2020年5月不得不先后暂停T2和第四搭客大厦（T4）的运作，把机场运作集中在其他两个搭客大厦。在两年停运期间，T2展开翻新和扩建。

樟宜机场昨天（5月22日）发文告宣布T2重开计划。T2在2024年完成翻新扩建后，每年可接待2800万人次的旅客，将是樟宜机场年度客容量最大的搭客大厦。

在重开初期，T2南侧的抵境通关设备、行李传送带和登机口会率先投入运作，主要帮忙接待T3航空公司在高峰时段的抵境班机。翻新后的T2抵境厅空间更大，也采用更多自动通关通道，供登记生物特征资料的本地和外国旅客使用。随着登记人数增加，机场会使用更多自动通关通道。

机场也会使用更宽敞的特别通关通道，让坐轮椅人士等行动不便者和大家庭更容易通关。行李提取区会有三个传送带，其中一个较长，可同时处理更多行李。

少数T3航班会从T2起飞 乘客须提早到登机口

樟宜机场也说，少数T3航班会从T2起飞。乘搭这些航班的旅客须先在T3办理登机手续，再乘搭高架轻轨列车到T2登机。机场提醒，乘客必须在飞机起飞至少30分钟前到登机口。

准备接待来新旅客的公众，可通过樟宜机场网站或应用，查询有关航班使用的搭客大厦。T2德士站在抵境厅第8号出口，乘搭私召车或私家车则可在第5至第7号出口处上下车。

新加坡航空公司航班平时会从T3起降。新航受询时说，部分新航航班下来会改用T2，但没有进一步说明有多少航班受影响。抵境航班方面，公众可在飞机降落约两个小时前，通过机场或新航网站及应用，确认航班分配到的搭客大厦。

樟宜机场集团执行副总裁（机场管理）陈来德说，旅游需求回升，机场感到欣慰，提前重开T2也能满足来临6月高峰期的旅游需求。

“我们的航空伙伴正准备在下来几个月为更多旅客服务，T2开始运作后，我们就更有能力支持他们。T2会在下来两年分阶段重开，支持樟宜机场作为区域航空枢纽的复苏。”

航空业独立分析师索比（Brendan Sobie）受访时说，随着航空流量恢复，除了T2，暂停运作的T4也应该重开，才能满足需求。

“至于何时能重开，关键在于是否有足够的人力。”

交通部长易华仁早前指出，若有需要，T4可在短时间内重开。樟宜机场以及多家航空业者也在积极招聘，超过6600个职位空缺有待填补，其中前线客服和机场应急人员等岗位急需填补。