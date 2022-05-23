受访教师：影响学习兴趣因素多 家长须重视并鼓励子女正面学华文

一名受访教师强调，家长对孩子华文学习的态度很重要。他说，一些基础非常弱的学生，家里不讲华语，但家长时常关心孩子的进度，与教师积极配合，孩子自然明白家长的期待和要求，学华文的态度自然端正，成绩也明显进步。

最近有家长投函《联合早报》，指华文教材缺乏新意，无法激发学生兴趣，引起读者对华文教育的热烈讨论，包括来函为教材“辩护”的小学生。受访的教师和家长认为，影响孩子学习兴趣的因素很多，家长也须重视以鼓励正面的学习态度。

他们指出，教师面对一定的局限，有人建议检讨考试内容与要求，让教师有更多空间设计学习活动，利用课外题材，使华文学习更有趣。语文学习也不单是语言的操练，应让学生有多一些机会体验文化活动。

一家提供补习的语文中心创办人王靖惠（38岁）受访时说，课本有它的编法，但语言是活的，教师也会使用课本以外的题材。

“但学校教师往往夹在中间，也得考虑考试的需要，帮学生备考。我觉得，一些词汇和内容对一些学生偏难偏多，或许可以减少一些必考内容，或调整考试要求，让老师有多一些空间去做课本以外的教学和活动。当然，任何调整仍要保持华文教育一定的水准，这也不容易。”

教中英文的王靖惠认为，本地华文教材已尽力做得有趣实用。英文教学的题材较多，因为要找到学生可理解且引起共鸣的内容相对容易。学生接触的流行文化以英文为主，与同学讨论自然使用英语，家庭的语言环境因此很重要。

即使华文水平不好 家长也须以身作则多使用

王靖惠说：“家长须以身作则，即使本身的华文水平不好，也要表现出对华文的重视，多在家使用，可和孩子一起练习。”

育有三名介于七岁至14岁儿子的家长林慧珊（43岁，语言治疗师）也认为，对考试的要求有探讨的空间，尤其是小学生的写作，要求不应过高。“小学生还没太多的人生经验，词汇量有限的话，写作并不容易。老师一般只好让学生背好词好句，如果只能靠记好词句来取分，学生看不到与生活的关联，就觉得没太大意义。”

她认同家庭环境的重要，所以在更早的幼儿阶段，陪老幺阅读华文故事，更有意识地让他接触母语。比起老大老二当初的学习，她觉得念小一的老幺的识字能力较强。

家长建议校方 提供更多体验文化活动

这名家长建议，各校应让学生有更多机会参与体验文化活动，这也是她为孩子报读特选小学的其中一个原因，觉得学校在这方面的学习氛围较好。安排学生与乐龄中心的年长者交流等课外活动，也可让学生有多一些机会应用华文。

林慧珊念小六的儿子余正乐（12岁）说，教师有时在网上平台设计语文游戏，也让学生分组活动，让华文课更有趣。但他坦言，华文比英文难学，因为有更多生字，所以他较少主动地阅读华文书。“我觉得口试比较难，因为有时我不懂怎么表达。”

儿子念小五的家长蔡例伺（42岁，客服人员）觉得，本地语文的大环境是影响孩子学习动力的其中因素。

她尝试以华语与孩子沟通，坦言平时下班回到家，与孩子相处的时间并不多。孩子从小由女佣照顾，接触华语的机会有限。她现在通过华文电视节目，希望多听对儿子有些帮助，毕竟要他拿起书阅读已不容易。

在邻里小学教华文多年的陈姓教师（50岁）反映，教师得照顾一整班学生的学习需要，不少学生来自讲英语的家庭，华文能力弱。

“学语文一定要打好听说读写的基础。老师时常得重复并巩固内容，一些学生或许就觉得乏味。”

其他受访的教师也提到教学的挑战。创意教学需要时间筹备，课堂时间也不足以让教师“玩太多花样”，教师还有赶进度的压力。家长只要平时多和孩子说华文，让他们多看华文节目，并且从学前阶段就开始，日积月累的接触会对孩子的理解能力和沟通有帮助。

一名在职的资深教师（58岁）强调，家长对孩子华文学习的态度很重要。

“一些基础非常弱的学生，家里不讲华语，但家长时常关心孩子的进度，与老师积极配合，孩子自然明白家长的期待和要求，学华文的态度自然端正，成绩也明显进步。”