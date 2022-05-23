收集上千读物教具10多年 激发孩子学习兴趣

来自 / 联合早报

发布 / 2022年5月23日 5:00 AM

补习教师蔡玉环收集这些创意教具是因为过去在本地一所中学教书时，为了照顾到班上华文程度比较弱的学生，开始寻找能够帮助学生学习华文的创意教具。她说，学习华文的科技产品也是忙碌家长的“救星”，例如点读笔、有声书等。（档案照片）
补习教师蔡玉环收集这些创意教具是因为过去在本地一所中学教书时，为了照顾到班上华文程度比较弱的学生，开始寻找能够帮助学生学习华文的创意教具。她说，学习华文的科技产品也是忙碌家长的“救星”，例如点读笔、有声书等。（档案照片）

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立体书、机关书、虚拟实境和增强实境书、纸雕书、有声书……市场上学习华文的印刷和科技产品琳琅满目，华文补习教师蔡玉环（40岁）10多年来收藏上千件读物和教具，激发三个孩子接触华文的好奇心和兴趣，也让学习华文不枯燥乏味。

蔡玉环是离职的中学华文教师，目前从事华文补习，也是三个年龄三岁、七岁和九岁孩子的母亲。她于本月19日投函《联合早报》，发表了她对本地华文教学的观点。

蔡玉环受访时说，学习华文的环境和契机非常重要，家长可以从这两方面入手，为孩子创造学习华文的环境和契机。

“我每天会和孩子们有至少10分钟阅读华文的时间。毕竟平时很忙，只能利用这些点滴时间。有时在放学的路上，我会和跟孩子聊聊、玩词语接龙游戏，看到什么事物，就从那个事物开始，他们很喜欢。”

家中设“阅读角落” 主题定期更新

蔡玉环家中设有“阅读角落”，而且定期更新主题，制造新鲜感吸引孩子的注意力。

“我们组屋顶层的花园被改成一个小菜园的时候，我选出一些跟种植植物有关的绘本、教具和工具包等，放在阅读小角落里。他们放学一进家门的时候发现家里变样了，就被吸引去翻一翻那里的教具。”

蔡玉环说，一些家长可能觉得自己的华文不好，对孩子的华文教育无从下手，但市场上的教具应有尽有，除了上网找，图书馆里的藏书也很丰富，学校教师也会乐意推荐。

她还记得有一名多年都没有使用华文的家长，为了给孩子树立好榜样而学习华文，结果自己的华文水平突飞猛进。

蔡玉环的大女儿夏韶辰（9­岁）今年就读小学三年级。蔡玉环以讲述成语故事的方式，让女儿对这些成语印象深刻，也便于记忆垂涎三尺、一箭双雕，刻舟求剑等。

夏韶辰受访时说：“我喜欢学华文，因为华文有很多成语故事，教我们做人的道理，让我们变得更聪明。”

她认为学校的华文课并不会枯燥乏味。“我的华文老师会跟我们玩一些游戏，也会让我们种绿豆，观察绿豆的成长。”

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