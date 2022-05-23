收集上千读物教具10多年 激发孩子学习兴趣

立体书、机关书、虚拟实境和增强实境书、纸雕书、有声书……市场上学习华文的印刷和科技产品琳琅满目，华文补习教师蔡玉环（40岁）10多年来收藏上千件读物和教具，激发三个孩子接触华文的好奇心和兴趣，也让学习华文不枯燥乏味。

蔡玉环是离职的中学华文教师，目前从事华文补习，也是三个年龄三岁、七岁和九岁孩子的母亲。她于本月19日投函《联合早报》，发表了她对本地华文教学的观点。

蔡玉环受访时说，学习华文的环境和契机非常重要，家长可以从这两方面入手，为孩子创造学习华文的环境和契机。

“我每天会和孩子们有至少10分钟阅读华文的时间。毕竟平时很忙，只能利用这些点滴时间。有时在放学的路上，我会和跟孩子聊聊、玩词语接龙游戏，看到什么事物，就从那个事物开始，他们很喜欢。”

家中设“阅读角落” 主题定期更新

蔡玉环家中设有“阅读角落”，而且定期更新主题，制造新鲜感吸引孩子的注意力。

“我们组屋顶层的花园被改成一个小菜园的时候，我选出一些跟种植植物有关的绘本、教具和工具包等，放在阅读小角落里。他们放学一进家门的时候发现家里变样了，就被吸引去翻一翻那里的教具。”

蔡玉环说，一些家长可能觉得自己的华文不好，对孩子的华文教育无从下手，但市场上的教具应有尽有，除了上网找，图书馆里的藏书也很丰富，学校教师也会乐意推荐。

她还记得有一名多年都没有使用华文的家长，为了给孩子树立好榜样而学习华文，结果自己的华文水平突飞猛进。

蔡玉环的大女儿夏韶辰（9­岁）今年就读小学三年级。蔡玉环以讲述成语故事的方式，让女儿对这些成语印象深刻，也便于记忆垂涎三尺、一箭双雕，刻舟求剑等。

夏韶辰受访时说：“我喜欢学华文，因为华文有很多成语故事，教我们做人的道理，让我们变得更聪明。”

她认为学校的华文课并不会枯燥乏味。“我的华文老师会跟我们玩一些游戏，也会让我们种绿豆，观察绿豆的成长。”