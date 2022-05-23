本地调查：约三分一精神疾病在青少年期被发现

本地调查发现，青少年普遍面对的三大社会健康问题涉及社交媒体、抑郁与焦虑症，以及同侪压力。

国大医学组织思维科学中心主任黄志明副教授上周五在今年首场淡马锡店屋对话会上说，约三分之一的精神疾病在青少年时期首次被发现，说明青少年在这段期间经历着多重生理与心理上的改变。

再加上数码化的普及改变了青少年与他人的互动方式，而许多青少年也缺乏基本的人际沟通技能，因此科技改变可能加剧了他们的挣扎。