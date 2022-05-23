本地调查：约三分一精神疾病在青少年期被发现 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 邓薪萤 发布 / 2022年5月23日 5:00 AM 淡马锡店屋对话会的一个讨论小组，包括国大医学组织思维科学中心主任黄志明副教授（左起）、心理卫生学院院长冯舜圣副教授、卫生部医疗护理转型署的综合健康推广项目组助理署长朴雅卡、杜克—新加坡国立大学医学院助理教授宋莎朗博士，以及竹脚妇幼医院儿科内科部门青少年医疗服务主任兼资深顾问医生周俶汕。（淡马锡基金会提供） 字体大小: 小 中 大 本地调查发现，青少年普遍面对的三大社会健康问题涉及社交媒体、抑郁与焦虑症，以及同侪压力。国大医学组织思维科学中心主任黄志明副教授上周五在今年首场淡马锡店屋对话会上说，约三分之一的精神疾病在青少年时期首次被发现，说明青少年在这段期间经历着多重生理与心理上的改变。再加上数码化的普及改变了青少年与他人的互动方式，而许多青少年也缺乏基本的人际沟通技能，因此科技改变可能加剧了他们的挣扎。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈诗龙 孙雪玲 心理健康 青年 并肩解烟瘾 金管局：过去几年需求稳定 5分硬币不打算停止发行