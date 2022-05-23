早报“乐龄数码学堂” 第二场名额倍增至120个

《联合早报》的“乐龄数码学堂之学子伴我行”活动自上个月推出以来，反应热烈。配合本届新加坡书展的开幕，第二场活动将在6月5日举行，也开放更多名额让有意学习数码知识的年长者报名。

由《联合早报》与义安理工学院华文传媒系合作推出的乐龄数码学堂之学子伴我行项目，免费帮助年长者提升数码技能，并加强防范网络诈骗的意识。

首场乐龄数码学堂活动反应热烈，吸引56名公众参加。当时活动开放报名后很快就满额，许多年长者未能报名，致电询问下一场活动的详情。

《联合早报》于是决定把第二场活动的名额增至120人，义安理工学院人文与社会科学院也动员不同科系的120名学生到场为参加者提供一对一指导，解答他们有关数码科技的疑问。

数码大使会以华语授课，教导年长者数码知识。参与者能学习用手机和平板电脑的《联合早报》应用阅读新闻，还能学会进行网络搜索、视频通话和电子付款等操作。

为提高参与者对网络诈骗的意识，主讲人也会提供防诈骗的实用贴士，以及指导如何识破常见的钓鱼和网络骗局。出席者还会获一本网络安全须知手册，内容涵盖网络安全的资讯，教导他们如何安全上网，避免落入陷阱。

第二场乐龄数码学堂之学子伴我行活动于6月5日下午1时30分至3时30分，在国家图书馆底层1楼Programme Zone举行。活动当天是第37届新加坡书展的开幕日，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明为书展主持开幕式后，也会亲临会场参观活动。

公众可通过https://bit.ly/zbseniorsgodigital报名参加，现场不接受报名。有意订阅《联合早报》数码配套的学员，在现场订购即可享有五折年费优惠，购买平板电脑则有礼品相赠，附带条件。