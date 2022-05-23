罗敬颖过去五年多辅导了百多名吸烟者，她说，起初面对的最大挑战是如何与烟客沟通。

戒烟是一个非常艰难的过程，每10名烟客当中仅约一人成功。罗敬颖过去五年多辅导了百多名吸烟者，最大的满足就是看到烟客战胜烟瘾，重获健康。

5月31日是世界无烟日，黄廷方综合医院高级药剂师罗敬颖（30岁）目前领导医院的戒烟诊所。她向来喜欢与病患交谈，因此在2018年加入了戒烟诊所团队，主要辅导因各种健康原因，被医生劝阻吸烟的病患。

罗敬颖起初面对的最大挑战是如何与烟客沟通。“大家，包括烟客本身，都知道吸烟对健康有害，因此我们要帮助他们戒烟，就必须找出他们依赖烟的原因，与他们肩并肩去解决问题。”

与多名烟客接触后，她逐渐了解他们戒烟时得受的煎熬。“每当病患成功戒烟，我都会为他们感到非常骄傲，每一个成功的个案都让我印象深刻。”

她还记得，曾有一名80多岁的老伯抽了60多年的烟，以往每天抽约一包烟，烟瘾非常重。但老伯在中风后康复，并下定决心戒烟，还选择完全不抽烟的方式来证明自己想改善健康的决心。老伯最终也成功。

罗敬颖解释，戒烟的方法包括逐步减少吸烟次数，或者靠药物抑制烟瘾等逐渐适应的方式，但突然完全戒烟是最难熬的选择。烟客五年内不吸烟，才算戒烟成功。

不过，吸烟者一般可能需要三到五次的尝试才能摆脱烟瘾，罗敬颖也常遇到戒烟后不久又回来接受辅导的病患。

“虽然这代表他们又得重新经历戒瘾的痛苦，我们仿佛又回到了原点，但我会鼓励他们不要气馁，因为有了之前的经验，我们就能知道什么方法行不通，并且寻找更合适的戒烟方式。”