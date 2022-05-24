建屋局本月推出 红山女皇镇两黄金地段预购组屋

本地首两个黄金地段预购组屋项目反应热烈，建屋发展局在本月的预购组屋销售活动中会在红山和女皇镇推出多两个黄金地段组屋项目。

建屋局在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）下推出的首个预购组屋项目梧槽River Peaks I & II已进入选购环节，有八成的受邀买家已经选定单位，比大多数预购组屋项目的六成来得多。

国家发展部长李智陞昨天（5月23日）在面簿贴文说，由于公众对于PLH预购组屋项目的反应热烈，建屋局会在本月的预购组屋销售活动中，在这个模式下推出多两个组屋项目。

“我们会持续评估项目的地点属性和市场价值，若有合适地点，我们会继续在日后的销售活动中推出PLH项目。”

建屋局说，本月推出的两个新PLH预购组屋坐落在红山和女皇镇。

根据建屋局网站上的资料，位于红山的预购组屋项目共有1660个三房式和四房式单位，地点在中峇鲁路、亨德申路和立达路下段交界处地段，附近有中峇鲁和红山地铁站。

女皇镇的预购组屋项目则坐落在锦茂路、波那维斯达地铁站附近，共有860个三房式和四房式单位。

合登房产集团高级研究主管李思德指出，早前位于红山一带City Vue@Henderson和Ghim Moh Valley的一些五房式组屋单位转售价已突破百万元，下来几个月也能出现更多百万组屋。

“在红山和女皇镇推出两个PLH预购组屋项目向市场发出信号，下来会有可负担得起的预购组屋单位，或可抑制出现更多破记录的组屋价格。”

在本月的预购组屋销售活动中，建屋局分别会在红山、裕廊西、女皇镇、大巴窑和义顺共推出约4500个单位。其中一个原定本月推出的红山预购组屋项目会推迟至8月份推出。这主要是因当局需要更多时间评估这一项目，并更好地在每一次的销售活动中，把项目的地点分布在成熟与非成熟市镇。

建屋局也会同时在本月推出剩余组屋销售活动。

李智陞也说，为满足买家对成熟市镇组屋的需求，建屋局会在新一轮的预购组屋销售活动中，在成熟市镇推出显著数量的组屋单位。

不过，成熟市镇的预购组屋项目预计会保持高申购率，购屋者应考虑申请位于非成熟市镇如裕廊西和义顺的预购组屋项目，以提高他们购得组屋的成功率。