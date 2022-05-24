结合冠病检测与疫苗接种 五联合中心启用料运作一两年

今天率先启用的五个中心位于裕廊东21街（前树群中学）、巴西立第10通道（前实乞纳中学）、惹兰达迈（前务能中学）、新民径（前碧苑中学），以及联邦通道（前教育部文物中心）。另五个中心将从6月底陆续启用，到时全国会有10个联合检测与疫苗接种中心。

我国冠病疫苗接种计划迈入新阶段，五个联合检测与疫苗接种中心即日起投入运作。每个中心每日可施打超过4500剂冠病疫苗，以及进行2000例检测。这类新设施预计会持续运作一两年。

今天（5月24日）率先启用的五个中心位于裕廊东21街（前树群中学）、巴西立第10通道（前实乞纳中学）、惹兰达迈（前务能中学）、新民径（前碧苑中学），以及联邦通道（前教育部文物中心）。

另五个中心将从6月底陆续启用，到时全国会有10个联合检测与疫苗接种中心（Joint Testing and Vaccination Centre，简称JTVC）。每个中心都为公众提供冠病检测和接种服务。

卫生部危机策略及行动团总司长迪内希（Dinesh Vasu Dash）昨天在新民径的中心接受媒体访问时说：“这些中心仍然设在公众熟悉和交通方便的地点，他们随时可前来检测和接种疫苗。”

鼓励公众先预约检测或接种时段

不过，卫生部鼓励公众在前往中心前，先透过全国预约系统预约检测或接种时段。

每个中心都备有两款疫苗。新民径的中心提供辉瑞／复必泰及诺瓦瓦克斯／Nuvaxovid疫苗，另四个中心则提供辉瑞／复必泰及莫德纳／Spikevax疫苗。

自上周三开始施打Nuvaxovid疫苗以来，已有超过1000人预约接种。迪内希说，当局正密切留意Nuvaxovid疫苗接种率，如有必要，会安排第二个中心提供这款疫苗。“但目前看来，还没有必要这么做。”

截至前天，全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，76％已注射追加剂。5岁至11岁孩童中，超过72％已完成接种。

设置两个入口处 把接种者和受检者隔开

随着大部分人口已完成接种，我国施打的疫苗剂数，从高峰期的每日8万剂减少至目前不足1万剂。卫生部将从本月底逐步关闭设在民众俱乐部的29个疫苗接种中心，以更好地整合资源，让居民重回民众俱乐部参与课程和活动。

联合检测与疫苗接种中心设置了两个入口处，并以不同颜色标示，把接种者和受检者隔开，以免受检者可能把病毒传给接种者。

检测服务简化为三种，在三个不同的大厅进行，分别为居家通知（SHN）、急性呼吸道感染（ARI），以及快速简易检测（FET）。

迪内希说，若日后出现新的须关切变种毒株，中心能在几天内加大力度，每日可施打超过4500剂疫苗，以及进行2000例检测，即核酸检测（PCR）和抗原快速检测（ART）各1000例。据他估计，一般情况下，每天大约只有数百人会前去接受检测和接种疫苗。

当局密切留意Nuvaxovid疫苗接种率，如有必要，会安排第二个中心提供这款疫苗。但目前看来，还没有必要这么做。 ——卫生部危机策略及行动团总司长迪内希