捕捉我国奥运女将跳水瞬间英姿 本报邝启聪获亚洲媒体大奖体育摄影金奖

精彩捕捉代表我国出征2020年东京奥运会跳水女将林升艳从10米跳台跃下后抱膝翻腾的瞬间，《联合早报》高级摄影记者邝启聪（51岁）荣获今年亚洲媒体大奖最佳摄影报道（体育摄影）金奖。

新报业媒体信托获四奖项

世界报业和新闻出版总协会（WAN-IFRA）昨天公布第21届亚洲媒体大奖得奖名单。新报业媒体信托从来自12个亚洲国家的39家媒体机构报名的作品中脱颖而出，荣获四个奖项。除了最佳摄影报道（体育摄影）金奖，新报业媒体也摘下体育摄影银奖、最佳即时新闻报道（非冠病疫情相关）和最佳报纸行销银奖。

其中，获颁最佳摄影报道（体育摄影）金奖的早报高级摄影记者邝启聪，得奖照片使用了多重曝光技巧。他于去年8月4日在2020年东京奥运会跳水女子10米跳台预赛上，拍摄新加坡体育史上第一次闯入奥运跳水正赛的选手林升艳。

邝启聪说：“一些体育项目是我们在新加坡很少有机会拍的，我们须在很短的时间内进入不同运动的节奏。我得在现场构思，一张照片怎么给读者看到运动员的完整动作，所以我最后尝试以这样的方式呈现跳水运动员最精彩的一刻。”

邝启聪对获奖感到荣幸，也认为以摄影记者身份报道奥运会的机会十分难得，是宝贵的学习之旅。

《海峡时报》执行级摄影记者林晋平（39岁）获颁最佳摄影报道（体育摄影）银奖。最佳即时新闻报道（非冠病疫情相关）类别中，《海峡时报》团队报道去年大年初二凌晨发生的丹戎巴葛致命车祸，获得金奖的佳绩。

最佳报纸行销银奖由新报业媒体信托消费业务部获得。

《联合晚报》从去年12月26日并入《新明日报》，消费业务部通过六个月结合线上线下混合模式的行销活动，为《新明日报》迎来《联合晚报》的忠实读者，获得许多读者和赞助商的良好反响。

此外，《联合早报》高级摄影记者叶振忠（41岁）和摄影记者李健玮（27岁）的作品最近也获得国际同行的肯定，在亚洲艺术协会的亚洲新闻摄影大赛中分别获得一金一银。

《联合早报》高级摄影记者叶振忠捕捉新加坡花游组合杨欣（左）和苏俐妃（右）练习时的情景，在今年的亚洲新闻摄影大赛中获得肖像组的金奖。（叶振忠摄）

叶振忠捕捉国家花样游泳运动员在训练时的画面，获得肖像组的金奖。李建伟捕捉登门接种疫苗服务团队为行动不便的民众接种冠病疫苗的摄影作品则获得突发新闻组的银奖。