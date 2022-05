新加坡海纳百川,对来自世界各地的想法、投资与人才持开放态度,是取得成功的关键因素。在规划未来道路过程中,我国须坚持信念,为人民做出有益和正确的事,继续欢迎能带动我国发展的新点子。

副总理王瑞杰昨天出席《阿尔伯特·温斯敏和新加坡》(Albert Winsemius and Singapore: Here It is Going to Happen)新书发布会致辞时说,曾担任我国首席经济顾问的荷兰籍经济学家温斯敏博士(Albert Winsemius)不是新加坡土生土长,但对狮城深有感情,也致力于协助我国人民取得成功。