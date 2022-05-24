教育部：会不断优化母语教材 孩子学华文还需家长社会支持

教育部说，母语教材的开发“没有最好，只有更好”，当局会不断优化教材，但在以英文为主要沟通语的大环境中，要让孩子学好华文还需要家长及社会各界的支持，共同呵护华文的学习生态。

近期有家长投函《联合早报》，指华文教材缺乏新意，无法激发学生的兴趣，结果引发了对华文教育的热烈讨论，还有好些读者投稿本报交流站发表看法。

教育部课程规划与发展司（母语处）司长王梅凤对此回应说，教育部从这些刊文感受到大家对提升母语水平的殷殷期盼。随着时代的变迁，新加坡学生的家庭用语和社会语言生态发生了深刻的变化，华文的教与学面临着一定的挑战。

如何顺应时代的变化，在以英文为主要沟通语言的大环境中让孩子学好华文，不仅需要教育部和学校教师共同努力，也需要家长及社会各界鼎力相助。

教材内容也加强 与人文自然等学科关联

她说：“关注母语教材发展的人会发现，其实母语课程与时俱进，母语教材围绕‘乐学善用’的理念编写。我们非常关注‘谁在学’，为此推出差异化的课程架构，满足不同学生的需要。我们也重视‘学什么’，例如：在教材中增设‘听说剧场’‘生活运用’等新的板块，引入生活语料，提升学生的语言沟通能力。”

此外，教材的内容也加强与人文、自然等学科的关联，拓展华文的学习空间。在学习方法的指导、学习资源的设计与制作方面，教育部也积极探索，关注学生“怎么学”和“用什么学”。

王梅凤说：“教材的开发‘没有最好，只有更好’，我们不断优化教材，与老师们一起深耕教学，在落实‘乐学善用’的道路上努力创新，砥砺前行。华文学习的生态需要全社会的呵护。众志成城，我们殷切期待与热爱华文、关心华文教育的有识之士携手共进，让华文的学习进一步‘活’起来。”

2015年推出的《欢乐伙伴》小学教材就是配合2010年母语检讨委员会提倡的“乐学善用”理念而编写。教育部2014年接受《联合早报》访问时说，教材的结构从最初的汉语拼音独立板块，调整为听说与拼音、读写与识字相结合，让小一学生同时学习拼音与汉字。编写团队也为每一课设计大图书和数码资源等材料。

使用《欢乐伙伴》的学生升上中学后，使用的是新的中学教材《华文伴我行》，教育部也邀请本地作家为学生创作分级读物。

其中一篇短篇小说《请问你要去哪里？》还将拍成微电影，旨在通过不同媒介，激发学生学习华文的兴趣。