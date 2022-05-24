小六辍学后凭一股冲劲当起修车学徒的卓游成，靠着一技之长深耕喷漆行业逾30载，不仅在顾客群里有好口碑，生意红火，身边还有一批追随多年的老员工。

家里穷又不是读书的料，小六辍学后凭着一股闯劲当起修车学徒的卓游成（60岁，左一），靠着一技之长深耕喷漆行业逾30载，不仅在顾客群里有好口碑，生意红火，身边还有一批追随多年的老员工。

“我从小就是个‘吊车尾’，没心读书也不厉害，但就是肯吃苦，边做边学，慢慢才领悟其中诀窍。帮顾客喷漆的手艺是这样，待人处世、管理员工也是同样道理。”

15岁那年，眼看小六复读两次毕业无望，卓游成通过教师引荐到修车行拜师学艺。

一天工作九小时，日薪只有7元，老师傅的脾气还非常火爆，在当学徒时期最能磨练卓游成的心性。他说，当时什么都不会，常被叫去做粗活，等到有机会喷漆了，却屡屡犯错挨骂，只能咬紧牙关继续苦干。

“有时要赶工到深夜，手脏、全身酸臭还满头大汗，但也许是这样的经历，才知道一个人出外谋生不容易。”

卓游成说，如今愿意到修车行工作的年轻人确实不多，这是大势所趋。不过，无论哪一行，都要不断学习新技术新知识，这是他一贯鼓励员工去做的。

谈到创业心得，他说，最重要的是待人真诚，别总想着占便宜。因此他总是据实向顾客报价，赚了钱也公平分给员工，认为脚踏实地生意才能长久。

卓游成的例子说明学历低不意味着这辈子一事无成。至于不懈付出，总有一天会迎头赶上，闯出一片天。“我从来都不是聪明人，全靠一双手和努力。”