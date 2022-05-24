“吃喝购物在邻里”6月5日出发 游览“垂直邻里”珍珠百货商场和百胜楼

导游会带领读者走访珍珠百货商场的特色商店，这里有很多布庄，因此衍生了很多与布有关的行业，如苏珊蜡染服装店。百胜楼如今虽仍聚集本地两家最大的华文书店友谊书斋和友联书局，也迎来许多新商户，包括好望角画廊和Sims Galleria等。

知名港台和本地明星、艺人爱去挖宝的珍珠百货商场，以及聚集各类文学、文化工艺的百胜楼，你有仔细走访过吗？

由新加坡邻里企业中心、全国商联总会与《联合早报》联办的“吃喝购物在邻里”第二系列的第二个邻里旅游团，将在6月5日带大家走访闹市里的两个“垂直邻里”——珍珠百货商场和百胜楼。

你或许不知道，这两栋大厦也是建屋发展局兴建的，里头的商家、小贩都是全国商联会的会员，他们也是邻里企业中心要服务与协助的对象。

为了配合这两栋大厦的营业时间，这次的邻里旅游团出发时间将延迟至上午11时15分，读者可先到宝门廊地铁站（Promenade）上Funvee双层敞篷旅游巴士，途经滨海湾一带与牛车水，然后抵达珍珠百货商场，由City Tours导游带领，一览熟食中心内的美食并享用午餐，包括现做现卖的（显坤）手工点心、永祥兴豆腐、珍珠坊香港烧腊、日日红麻辣香锅和金华源肉干等。

午餐后，导游会带领读者走访大厦里的特色商店。这里有很多布庄，因此衍生了很多与布有关的行业，如专门为新人量身定制旗袍、娘惹婚礼服饰的苏珊蜡染服装店，也有专门为缝纫者提供针线、纽扣、拉链等用品的黎乃裳。专提供各式各样项链、手链、头饰的玉石饰物店，是许多明星艺人，包括香港已故巨星罗文，还有经常来新演出的米雪及多名本地知名艺人，为自己的演出服饰寻找灵感的宝地。

逛完珍珠百货商场，读者将继续乘搭旅游巴士到勿拉士峇沙路的百胜楼。前身名为书城的百胜楼，如今虽仍聚集本地两家最大的华文书店友谊书斋和友联书局，也迎来许多新商户，包括几家专门展示及出售本地画家、书法家作品的画廊如好望角画廊和Sims Galleria、出售怀旧手工和生活用品的小时候工作室、专门做招牌和广告印刷的Art Sign International等。最新加入的是一名年轻老板开的Pupstars宠物店。

百胜楼的食阁也有许多本地美食。此外，百胜楼的十多幅以古早味与书籍为题材的壁画，也是许多访客的打卡热点。

百胜楼里除了文学、艺术氛围浓郁， 还有许多古早味以及与书籍有关的壁画，是访客的打卡热点。（ 新报业媒体提供）

百胜楼将在6月4日至12日期间参加由新报业媒体信托华文媒体集团主办的新加坡书展2022。读者在6月5日下午游览百胜楼时，也可享有百胜楼商家配合书展提供的优惠，并且观赏由邻里企业中心与电台96.3好FM联合呈献的新谣迷你音乐会。

到场演唱的包括本地知名新谣歌手黄宏墨与邓淑贤，还有96.3的DJ们。观赏了新谣演唱会后，也可到毗邻的国家图书馆大厦继续逛书展听讲座，度过充实精彩的星期天。

当天，电台96.3好FM的两名DJ德明与丽仪，也将随团做现场报道与面簿直播，并在两个地点各送出一台价值200多元的手机给答对问题的听众 。观看面簿直播的观众也有机会赢得两个有可爱海獭绒毛玩具的礼包。所有礼物由星展银行赞助。