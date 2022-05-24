武吉班让轻轨故障 50乘客走轨道回站

武吉班让轻轨今早（5月24日）出现故障，行驶途中突然冒出白烟，吓坏车上50多名乘客，众人受困近半小时，过后才在工作人员的协助下，顺着轨道走回轻轨站。

这起事故发生在今早约9时21分，受影响的是吉丰站和南景站，有一趟列车出现停摆情况，影响多个轻轨站正常运行。

热心读者刘女士（50岁，美容师）致电《新明日报》24小时热线，指她今早搭乘轻轨上班时，列车在吉丰站出现故障，其中两个车厢突然间冒出白色浓烟，随即传来阵阵异味，吓坏大家。

“有乘客见状尖叫，我们才发现出事。有人通报当局，列车随后也停下，车内的冷气都关上了。”

她指出，她与其他乘客受困车厢将近30分钟，大部分乘客都表现冷静，等待工作人员前来救援。

“两个车厢约50人受困，有小朋友在车厢里哭闹，相信是因为没有冷气太闷热了，很不舒服。”

她指搭乘轻轨超过十年，首次遇到这种情况，所幸当局人员及时到场，协助车上的乘客。

“我们当时被安排‘跳车’，车上有一些腿不方便的老人家，下去的时候比较困难，幸好大家都安全下来了。”

根据她提供的照片，可看到乘客有秩序地离开车厢，一伙人小心翼翼走在轨道上，工作人员也用移动梯子，协助年长乘客下车，最终大家顺利回到轻轨站。

记者今午走访现场发现，涉事轻轨站外有工作人员维持秩序，引导民众搭乘免费接驳巴士。

SMRT：工作人员五分钟内到场 无人受伤

SMRT答复《新明日报》询问时表示，武吉班让轻轨今早9时05分发生故障，受影响的是吉丰站和南景站。

当局表示，工作人员在五分钟内就抵达现场，站内与车厢内皆发出通告通知乘客，蔡厝港站和武吉班让站之间有提供免费巴士服务。

“蔡厝港站和武吉班让站的通勤时间增加了10分钟。武吉班让站和信佳站之间也运行了循环列车服务。”

当局指出，停下的列车车厢内仍开着灯和空调，车内共有48名乘客受影响。

由于故障列车无法被推出，当局人员于今天上午9时40分左右协助列车上的乘客，引导他们安全地前往吉丰轻轨站。当局优先考虑老人和儿童。

过程中，电源被关闭，作为预防措施，民防人员也在撤离过程中到场。9时50分左右，所有乘客安全抵达吉丰站，没有乘客在事故中受伤。

中午12时左右，列车被撤回到车站内进行进一步检查，并于12时05分恢复正常服务。

SMRT说：“我们向今早受到影响的乘客道歉。”

完整报道，请翻阅2022年5月24日的《新明日报》。