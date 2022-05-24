马国闹“鸡荒” 我们怎么办？

马来西亚首相依斯迈沙比里5月23日宣布，从6月1日停止每月出口360万只鸡，直到国内鸡肉供应与价格恢复稳定为止，这对进口大量马国活鸡的新加坡造成影响。马来西亚为何面临鸡肉短缺？新加坡消费者又该如何应对？

马国为何宣布停止出口鸡只？

停止出口鸡只，是马来西亚应付各地鸡肉短缺、缓解价格压力的短期措施之一。

根据马国媒体报道，以柔佛州为例，当地养鸡场在疫情暴发前，一天能供应130多万只鸡，但现在只能供应约60万只，数量大砍逾半。

除了柔佛，马国其他州属的养鸡场也面临同样问题，有的甚至不得不关闭停业。由于鸡肉供不应求，部分州属闹起“鸡荒”，一些菜市场出现无鸡可卖的情况。有柔佛业者估计，这一波“鸡荒”料持续好一阵子。

鸡肉为何会短缺？

养鸡业者近日面临俄乌战争导致饲料起价、干旱和人手短缺等多个问题，大大提高了养鸡成本，可以说是“养多，亏多”。

俄罗斯和乌克兰是全球两大谷物出产国，占全球谷粮出口三分之一。联合国粮农组织日前就警告，俄乌战争可能导致国际粮食和饲料价格上涨8%到20%，直接抬高养鸡业者的成本。

与此同时，马国政府长期对鸡肉价格采取限价，而一些大企业对申请补贴又不感兴趣。随着成本提高，从业者又无法提高鸡肉价格，他们只好选择停止供应。

除了马国，许多其他国家也面临相同问题，包括美国。

对新加坡有什么影响？

根据新加坡食品局的数据，马来西亚是我国第二大鸡肉来源地，占本地鸡肉供应的34%，它们主要是运到新加坡宰杀和冷却的活鸡。

由于鸡肉是新加坡消耗量最高的肉类，鸡肉供应短缺无疑对新加坡造成不小影响。

马来亚银行经济师李主礼接受彭博社采访时指出，新加坡4月份的鸡肉价格环比上涨5.7%，马国的出口禁令恐进一步推高鸡价。

庙弯巴刹唯一的生鲜鸡肉摊负责人黄桂花（65岁）告诉《联合早报》说，他们售卖的鸡肉都从马国进口，今年供应价每公斤已上涨超过1元，因此他们也调高每公斤的售价约5角。

开业20多年的黄桂花预计，这次生鲜鸡肉每公斤的供应价会上升2角至3角。

她说：“如果生鲜鸡肉供应短缺，我们就会休息一阵子，顾客都喜欢给家人买新鲜鸡肉，所以我不会考虑卖冷冻肉。”

除了生鲜鸡肉，熟食也难逃波及。受访鸡饭摊主告诉媒体，下来或把鸡饭价格调高10至30%。好些熟食摊主更是做了暂停营业的最坏打算。

熟食摊主有可能因为鸡肉供应问题而选择暂时关闭停业。（张思庆摄）

新加坡消费者能做些什么？

针对生鲜鸡肉供应问题，新加坡食品局回应说，正在同进口商等利益相关者合作减少对本地鸡肉供应的冲击。例如进口商可以启动供应链，增加通过其他来源进口的冰鲜鸡（chilled chicken）、增加从马国之外的国家进口冰冻鸡（frozen chicken），或是使用他们库存中的鸡肉。

不过，有业者指出，要在近期解决供应问题具有挑战。新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就说，就算进口商现在马上和其他国家的供应商下订单，也需要等约两个月，无法在短期内立刻找到新的货源。

食品局也表示冰鲜鸡的供应可能暂时出现影响，但是冷冻鸡可以缓解不足。食品局呼吁消费者应尽一分力，调整自己的选择，例如选择冷冻鸡而不是冰鲜鸡，或是食用其他肉类。食品局也建议消费者只购买自己所需的食品，不要囤积粮食。

新加坡消费者协会会长杨益财在面簿上鼓励消费者使用手机应用“省钱之友 Price Kaki” ，比较鸡肉和有关食品的价格，购买价格最优惠的鸡肉。

新加坡消费者协会推出的手机应用“Price Kaki”，帮助消费者货比三家。（海峡时报）

消协也会继续在“Price Kaki”应用上提供更多相关产品价格的信息，供消费者参考。