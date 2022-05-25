马国禁出口供应料短缺 鸡肉与熟食摊贩酝酿起价

本报记者昨天走访多个巴刹时观察到，售卖鸡肉的摊贩都暂未收到有关价格或供应调整的消息，但已开始未雨绸缪。

马来西亚下个月起禁止出口活鸡，将造成我国生鲜鸡肉的供应短缺，生鸡肉价格下来预计将上调，摊贩可能要暂时停业。部分鸡肉供应商也说，目前冰冻鸡肉的库存撑不到一个月。

《联合早报》记者昨天（5月24日）走访多个巴刹时观察到，售卖鸡肉的摊贩都暂未收到有关价格或供应调整的消息，但已开始未雨绸缪。

庙弯巴刹唯一的生鲜鸡肉摊摊主黄桂花（65岁）预计，生鲜鸡肉每公斤的供应价可能上升2角至3角。“售价多少都会上涨一点，但我们会承担约一半的成本费用，所以熟客大多数应该还可以接受。”

经营鸡肉摊20多年的黄桂花说，他们售卖的鸡肉都从马国进口，如果供应不足，只好暂时停业。

马国政府宣布从6月1日开始，停止每月出口到各国的360万只活鸡。但农业及食品工业部长罗纳建迪前天表明，一旦全国肉鸡供应恢复稳定，政府将重新检讨这项措施。另有12家马国鸡只养殖公司前天向当地政府保证将提高供应确保鸡肉供应充足。

关于这次鲜鸡供应问题，永续发展与环境部长傅海燕昨晚在面簿贴文说，虽然我国积极开拓食物进口渠道和自产农产品，但仍可能不时因气候变化、作物收成欠佳、地缘局势发展，以及他国无预警地改变政策而面对食物供应受干扰的情况。

她指出，我国可以减缓冲击，但不可能完全消除食物供应受影响的问题。新加坡食品局会与业者合作处理鲜鸡供应的情况，例如从其他来源多进口一些冰鲜和冰冻鸡肉，消费者也应变通，转而购买其他蛋白质食品，或鲜鸡以外的其他鸡肉。

根据新加坡食品局的信息，供应商只能从马国进口肉鸡，而本地去年进口的鸡肉，有34％来自马国，主要是运到新加坡宰杀和冷却的活鸡。

在芽笼士乃巴刹售卖生鲜和冷冻鸡肉的奥恩（Roslina Onn，55岁）说，她将增加冷冻鸡肉的进货量，以补足生鲜鸡肉的短缺。“相比其他肉类，有些家庭倾向于吃鸡肉，因此无论如何都会买鸡肉。”

面对乌克兰战争和疫情也没涨价的小贩，因为这次的鸡肉供应问题，不得不考虑调整熟食价格。

在牛车水大厦售卖娘惹杂菜饭14年的陈俊财（65岁）说，多年以来都没涨过价，但今年整体成本上升三成，其中马国鲜鸡肉的售价，过去两个月增加近四成。“如果每公斤的价格再涨1元多，我售卖的鸡腿就不得已要涨2到3角。”

多数鸡饭连锁业者受询时也持观望态度，但没有打算以冰冻鸡替代。

天天海南鸡饭摊贩符慧莲说：“我们的生意还没完全恢复，所以在百物涨价下也没提高售价，但卖鸡饭的如果买不到活鸡，也不知道要怎样开档。”

素来以白斩鸡和海南鸡饭招徕顾客的文东记发言人也说，接下来的收入料将大受影响，可能得提高售价。

不过，了凡香港油鸡饭面老板陈翰铭乐观地认为下个月的生意不会受到影响。“新加坡占马国活鸡市场的一定比率，政府与供应商应该会协商，不大可能完全中断供应。”

面对突如其来的供应问题，肯德基和DFI零售集团也正与供应商合作，减少对消费者的影响。

冰冻鸡肉和鸡蛋供应也可能短缺

DFI零售集团说，他们正与马来西亚以外的供应商讨论增加冰鲜家禽的进口量，以及其他肉类来源，为消费者提供更多的选择。

除了生鲜鸡肉，冰冻鸡肉和鸡蛋供应也可能随时出现短缺。

鸡肉供应商文成农业从巴西和美国等地进口冰冻鸡肉，营运总监胡纬杰受访时说，由于货运和原材料成本上涨，再加上俄乌冲突所带来的危机感，运至新加坡的冰冻鸡肉比去年少约50％。

“公司目前的冰冻鸡肉库存撑不到两周，供应价下来肯定会提升，但如果大家恐慌抢购，将会更快出现鸡肉短缺。”

马国蛋鸡农场业者黄志坤则说：“鸡饲料的价格不断上涨，但鸡和蛋的售价都要遵守统制品顶价，我每卖出一个蛋就会亏损1角2分令吉，只能减少产量来降低亏损。”（黎抒旋支援报道）