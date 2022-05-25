打造餐饮休闲与艺术创意园区 吉门营房五建筑供餐饮业者竞标

位于亚历山大路的吉门营房将进一步打造成结合餐饮、休闲与艺术的园区，那里五座规划为餐饮用途的建筑单位开始公开招标。吉门营房的翻新工程也已展开。

土地管理局昨天（5月24日）宣布，吉门营房（Gillman Barracks）分两阶段展开振兴计划，提供更多餐饮与休闲选项，吸引更多访客。

第一阶段招标针对的是吉门营房的第5A、8、9A、10和45座建筑，当局要鼓励具有创新概念的餐饮业者入驻。这些建筑单位可用做农场市集、“农场到餐桌”（farm to table）主题餐馆、手工艺作坊等。

这五座建筑的招标单位面积介于64至343平方米，附额外的户外休闲区。招标昨天开始，7月19日截止。得标者可得五年租约，并可在租约到期后续约二到三年。

土管局局长刘显扬昨天在记者会上说，当局会评估竞标者的标价和提案质量，标价比重占40%，其余60%看提案质量，包括概念的新意、是否能让社区参与其中等。其他考量点包括提案是否融入绿色元素，如节能照明和通风设备、厕所安装省水设置、使用可降解包装等。

他说：“透过振兴计划，吉门营房可转型为富有活力的创意园区。家庭、脚踏车骑士、艺术与大自然爱好者、亚历山大和直落布雅一带的上班族，以及未来南部濒水区的居民都可以到这里来享受各种活动。”

当局计划在今年底，针对吉门营房的其他建筑展开第二阶段招标。

吉门营房坐落在连接园艺园林、拉柏多公园以及南部山脊等绿径的公园连道附近，为到这些地方徒步、骑脚踏车的人提供一个歇脚处。那里目前正在进行一系列翻新工程，包括提升厕所设施、兴建主题游乐场、增建有盖走道将17座建筑更好地衔接起来等。预计翻新工程明年初完工，耗资约200万元。

吉门营房现在共有18个租户，包括10个画廊、一个非盈利机构、一家艺术学院以及六家餐饮场所。

目前公开招标的五座建筑中，第9A座空置，其余四座由餐饮业者租用，租约在明年2月左右到期。这四家餐饮业者为Masons、Handlebar、Hopscotch以及Creamier。这些现有业者若要继续营业，必须参与公开竞标。另两家餐馆Naked Finn和Burger Labo则不必重新投标。