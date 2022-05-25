五联合中心启用首日 前往检测与接种公众不多

本地五个联合检测与疫苗接种中心昨天（5月24日）投入运作，第一天前往进行冠病检测或接种疫苗的公众不多，等候时间不长。

本报记者昨天前往五个联合检测与疫苗接种中心，发现前去接受检测和接种疫苗的人寥寥可数。位于裕廊东21街的前树群中学和新民径的前碧苑中学一个早上分别只迎来七八人前去接种追加剂。受访者说，由于人数不多，接种过程相当顺畅。

公众：入口安排略混乱

据观察，每个联合检测与疫苗接种中心都分设两个入口处，并以不同颜色标示，让接种者和受检者从不同入口进入，以免受检者可能把病毒传给接种者。

不过安排造成一些混乱，到前树群中学接种追加剂的程扬光（18岁，学生）说，自己绕了一圈才找到接种中心的入口。原本作为区域检测中心的前务能中学则将大门改为接种中心入口，检测中心入口处改到侧门，让曾到此进行检测的公众感到混淆，得靠工作人员指引才去到对的入口。

同样到前树群中学接种疫苗追加剂的陈俊烨（28岁，软件工程师）说：“我当时要从正门进入，发现接种中心入口处原来设在后门，在场的工作人员指引了我。中心内有很多教室充当接种室，我已事先在网上注册接种时段，因为没有太多人，所以接种过程很快。”

前碧苑中学是唯一提供诺瓦瓦克斯／Nuvaxovid疫苗的中心，莫雅衣（45岁，家庭主妇）说：“我之前打了三剂科兴疫苗，两周前就想预约打诺瓦瓦克斯，不过系统却找不到我的接种记录，等了一周才解决。我一直在等接种诺瓦瓦克斯疫苗为追加剂，也觉得来接种中心会比到诊所接种安全。”

位于巴西立10通道前实乞纳中学校舍的中心在早上9时30分至11时之间只有一名男子前去接受冠病检测，同一时段没有人前去接种疫苗。不过，这名不愿具名的男子最终没在那里检测。他说，自己出现冠病症状，检测中心要他改去附近的公共卫生防范（PHPC）诊所求医。

卫生部长王乙康昨天发面簿贴文指，开设联合检测与疫苗接种中心后，使民众俱乐部能再向民众开放，同时也准备好随时应对疫情的变化。

他也指出，截至5月23日，已有约130人接种了Nuvaxovid疫苗为第一剂疫苗，另外550人接种为追加剂。至昨天中午，已有超过2600人预约接种这款疫苗。

联合检测与疫苗接种中心服务时间为上午9时至下午1时，以及下午2时至晚上7时。卫生部鼓励公众透过全国预约系统预定检测或接种，没预约的公众也能在下午12时30分之前，以及傍晚6时30分之前到中心接种。

每个联合检测与疫苗接种中心每日可以施打超过4500剂疫苗，以及进行2000例检测，即核酸检测和抗原快速检测各1000例。（高文婕支援报道）