走出阴影跳进水中乐趣

伍群芳小时候因为四哥意外溺毙，之后家人就不允许她戏水。长大后她成功克服心理障碍，不但学会游泳，还成为教练，让小孩也能畅游水中。

四哥在年幼时意外溺毙，使伍群芳的家庭深受影响，严禁小孩碰水。长大后，她却深深为水下世界着迷，勇敢走出阴影学会游泳，如今更成为一名游泳教练，让更多小孩甚至小儿麻痹症患者感受游泳之乐。

伍群芳（50岁）是家中最小的女儿，在她出生前，10岁的四哥外出嬉水时意外溺毙。此后，妈妈时时告诫他们水是危险的，更不让他们接近水。

长大后，伍群芳偶然和朋友到海岛浮潜，深深着迷于眼前壮丽缤纷的海底世界。从刁曼岛、圣诞岛到埃及红海，珊瑚礁和鱼群等富饶亮丽的海底景观让她目不暇给。此外，浮潜时浸在水中，所有噪音都被阻隔开来，让她仿若远离世间尘嚣。

伍群芳说：“从那之后我就很想探索美好的水中世界，但心里一直难忘当年的恐惧。”

在35岁那年，她为突破心理障碍，也避免成为同伴的累赘，终于下定决心学游泳。

她的畅游之旅始于1.2米深的泳池，当时的同学还是一群小朋友。学会游泳后，她不但可以尽情享受水中乐趣，也希望教更多小朋友学游泳，减少憾事发生。

她也相信，从小学游泳不但可以纵横水中世界，在日常生活中也能变得更自信勇敢。

去年11月，伍群芳正式成为Happy Fish泳校的游泳教练。除了教小孩游泳，她还有一名患有小儿麻痹症的成人学生凯特琳。从小依靠轮椅行动的她通过游泳训练核心肌肉，如今可以走路10分钟至半小时。对凯特琳来说，游泳也是她生命中最快乐的时刻。

伍群芳体现了终身学习的精神，在勇于走出童年阴影后，还积极散播这份力量。实际上，她也乐在其中。“这份工作只需要穿上T恤短裤，还终日被小孩围绕，想来可以一直做到退休。”