餐饮业者：洗碗工短缺 3500元才请到

本地饮食业生意回流但洗碗工尤其短缺，业者掀起抢人战各出招，有人支付高达4000元通过清洁公司聘请，也有人不惜提供高达3000元花红与奖金希望解决人手问题。

位于乌节路的日本料理店Ishinomaki Grill & Sake合伙人陈维新（50岁）告诉记者，餐馆一直面临洗碗工难请的挑战，没有本地人愿意做，唯有仰赖外籍劳工，但疫情又导致很多原本在我国工作的马国员工回国，而外劳配额政策再度紧缩，加剧了聘请外籍洗碗工的限制。

“餐馆很多工作包括厨房助理和服务员难请到本地人，好不容易以高薪请到本地人填补这些空缺后，才有配额聘请外籍洗碗工，但很久都请不到人，后来出价3500元，才在约一个月后从马国找到人。”

同乐集团总裁兼首席执行长周家萌受访时说，为解决这个问题，旗下餐馆早在10年前就把卫生清洁工作外包，清洁公司每派遣一名洗碗工收费介于3800元至4000元之间，每日工作约8小时。依餐馆的大小，有些餐馆仅需要一名洗碗工，有些面积较大的则被指定需要至少两名工人。

周家萌指出，本地大幅度松绑后餐饮生意回流，目前仍需要招聘。

“保洁类员工的流动一般很大，而付钱给清洁公司，我就不用担心洗碗工今天来明天忽然不来了。”

在市区经营三家西餐厅和酒吧的姚丽（44岁）告诉记者，旗下餐馆通过清洁公司请洗碗工，但近来收费暴涨27%，决定自己试着招聘。

为了能请到洗碗工，餐馆不仅开出高达2600元的底薪，还提供2000元的入职花红。

“另外我们为了留住人才和请到新员工，除了调高底薪外也为餐馆的所有员工每个月提供高达1000元的工作表现奖金，但即便如此我们仍然面临人手短缺的苦恼。”

完整报道，请翻阅2022年5月25日的《新明日报》。