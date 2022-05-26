工程延误六个月及以上预购组屋减少 李智陞：交付时间将持续改善

国家发展部长李智陞受访时指出，他理解组屋工程延误为等待新居的国人带来不便，但建屋发展局与建筑业各方通力合作，缩短了预购组屋项目的延误期。截至今年4月，工程延误六个月或更久的预购组屋项目已减至58个。

截至今年4月，工程延误六个月或更久的预购组屋项目已减至58个，不到所有项目的六成。这与去年同期相比有所下降，当时有74个项目延误至少六个月，占所有项目的八成以上。

国家发展部长李智陞昨早（5月25日）走访榜鹅预购组屋项目Northshore Edge，接受媒体访问时指出，他理解组屋工程延误为等待新居的新加坡人带来不便，有些人因此得调整生活规划。但在建筑业面临巨大考验和困难之际，建屋发展局与建筑业各方通力合作，大幅缩短了预购组屋项目的延误。

下来两年推出的新预购组屋项目，等候时间中位数应能维持在四年至四年半。这低于目前施工中的项目，因受冠病疫情影响，这些项目的等候时间中位数介于四年至五年。李智陞说，工程延误期缩短，意味着屋主能更快迁入新居，成家立室。

李智陞走访的Northshore Edge，原本预计去年第四季竣工，却因疫情延误六个月。为解决人手短缺问题，承包商联宇（Teambuild）建筑集团在建屋局的帮助下，引进近40名客工，双方也共同分摊一次性招聘成本。

联宇建设总监方维康说，这批客工被安排处理环境、安全与卫生，以及质量保证与控制相关事项，确保赶工的同时，不影响安全和质量。承包商也获通融，在星期天和公共假期进行噪音较低的建筑活动。

通过这些努力，项目其中一座组屋的延误期缩短了一个月，于上个月竣工，其余两座组屋也将在近期完工。首座竣工的组屋有119个单位，118个已被预订，其中70户领取了钥匙。

2017年申购Northshore Edge五房式单位的林慧萍（34岁，主妇）和丈夫穆罕默德（Muhammad Abdul Hahlim，34岁，起重机操作员）在等待四年多后，昨天首次踏入新家。

夫妻俩育有四岁儿子和10个月大女儿。林慧萍说，他们原本想在女儿出世前迁入新居，不料工程延误打乱计划。还好他们的组屋率先完工，让他们能更早装修和入住。

林慧萍认为，赶工并未影响单位质量。“我们原本担心自己会不满意组屋的内置配件，像是地板和门，但进门后发现它们不仅质量高，而且设计有品味。”

5月预购组屋销售活动明天开始

李智陞说，建屋局去年交付近1万5000个新组屋单位，高于2019年的约1万3500个单位。当局相当有信心，今年能交付更多单位。

5月的预购组屋销售活动明天开始，五个预购组屋项目中，包括红山和女皇镇的两个黄金地段组屋项目。

数个因素导致建筑业过去两年经历了一场“完美风暴”。李智陞指出，疫情前年暴发时，许多宿舍客工染病，建筑工程同年8月才恢复。边境关闭也造成工人短缺、运费翻倍、不够司机运送建材等问题。

就在六至八个月前，建屋局兴建组屋所需的劳动力仍短缺25%。虽然现在已补足人数，但新员工仍得通过培训才能达到所须的技能和经验。

李智陞说，新组屋的交付时间会继续改善，除非出现不可预见的情况，如冠病和骨痛热症等疾病出现新一波病例，或是乌克兰战争加剧经济形势和物流瓶颈。