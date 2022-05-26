消费者到巴刹和超市抢购鸡肉 批发价上涨有摊主相应起价

马来西亚禁止出口活鸡，本地一些消费者担心会影响我国的鸡肉供应，昨天（5月25日）早上急忙到巴刹和超市购买鲜鸡和冷冻鸡。由于需求增加，供应价格也水涨船高，一些摊主已把成本转嫁给消费者。

《联合早报》记者走访多个巴刹和超市观察发现，不少售卖鲜鸡的巴刹摊位都提早收档，原来好些顾客一早就去买鸡，而且买得比平时多，摊主也因此更早卖完。

在裕廊西41街湿巴刹经营鲜鸡肉摊27年的陈芳（60岁）受访时说，一般要到上午11时30分才卖完，但昨天早上9时30就卖光。

“我平时每天会订七八十只鲜鸡来卖，下来也不会向供应商要更多货，因为几天前就收到供应商的通知，希望我们摊贩不要囤货，订货量保持稳定，和以往一样，这样大家都能有货。供应商也说，即使我们要求更多，他们也不会提供。”

鸡肉摊贩：顾客不接受 不会转卖冷冻鸡

她也说，供应商暂时还没有涨价，所以自己也不会提高售价，如果下来成本真的提高，还是会考虑自己能否吸纳额外的成本，确保邻里街坊不需要承受太大的价格压力。

至于会否转卖冷冻鸡，陈芳认为没有这个必要。她说：“之前暴发禽流感，我有尝试售卖一周的冷冻鸡，但顾客不接受，所以就放弃了。如果6月1日后没有货源，我就暂停营业，休息一阵子。”

在庙弯巴刹经营生鲜鸡肉摊的黄桂花（65岁）受访时说，供应商供货少了两成，也是另一个很快卖完的原因，而且供应商也将每公斤供应价提高大约5角钱，所以她只好相应涨价。

“顾客购买的量也比较多，一些熟客平时预订20只鸡腿，现在会订30只。他们宁愿多买，然后放在冰箱，吃上一两周。”

好几家职总平价超市，例如位于金文泰购物商场及大巴窑4巷的分行，昨天中午之前就出现鲜鸡货架清空的情况。

金文泰购物商场职总超市店员透露，早上约10时有鲜鸡上架，但很快就卖完，不少顾客都买至少三四包，也不确定下批货几时到。大巴窑4巷职总超市店员则说不会补货，要等到今天才看有没有货。

淡滨尼的几家平价超市货源仍相当充足，其他超市如昇菘也没出现鲜鸡货源不足的情况，货架都是满满的。

职总平价在一些超市张贴告示，吁请顾客只购买所需食用量，顾客也可考虑选购冰冻肉或其他替代蛋白质。

平时早上会到红山巴刹买菜的蓝庆诚（69岁，退休者）受访时说，他昨天早上8时到巴刹时，发现卖鸡的摊位已经卖出一大半的鸡肉，便赶紧去买。“虽然我也没有多买，只买了这两天要煮的分量，但难免会担心之后是不是没有鲜鸡吃。但我又不想买了放在冰箱里，这和买冷冻鸡也没什么差别。”

新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就呼吁消费者，可暂时转买其他肉类或冷冻鸡，因为新鲜鸡下月相信会断货，但冰冻鸡方面，只要没有囤货的情况发生，应该不会短缺。