李显龙总理出访日本 会见马国首相依斯迈沙比里及多名日本政要

正在日本访问的我国总理李显龙，昨天（5月25日）在东京会见了马来西亚首相依斯迈沙比里，以及多名日本政要。

李显龙总理昨天晚上在面簿上载多张照片，记录自己在日本的行程和会见的人，其中包括与依斯迈沙比里的合照。总理并未透露两人会面的谈话内容。

依斯迈沙比里昨天下午则在面簿简短指出：“新加坡不止是（马国的）邻国，两国也有着长久又紧密的历史渊源。”

李总理与依斯迈沙比里都受邀在今天揭幕的第27届国际交流会“亚洲的未来”发表演讲。这项年度论坛是日经新闻社于1995年开始举办，今年的主题是“在分化的世界里重新定义亚洲的角色”。

其他受邀发言的国家领导人包括泰国首相巴育、柬埔寨首相洪森，以及孟加拉总理哈西娜。

除了会见依斯迈沙比里，李总理昨天也参观了日本知名数码艺术团队teamLab的展览，并于晚上和日本新加坡议会友好联盟（Japan Singapore Parliamentary Friendship Group）主席河野太郎，以及联盟的顾问、前防长石破茂等政要共进晚餐。

日新友好议员联盟成立于1997年，是新日政界深化交流、促进友好关系的重要平台。河野太郎去年10月接棒出任联盟主席。

河野太郎从政前曾被日企派驻新加坡。从政后，他先后担任过日本外长和防长等重要职务，目前负责日本执政党自民党党务，兼任国际公共关系总监。

这是李总理在疫情后首次访日，他上次到日本进行工作访问是在2019年，出席在大阪举行的第14届二十国集团（G20）峰会。

李总理今天会日相岸田

李总理今天在“亚洲的未来”论坛上发表主题演讲后，还将与日本首相岸田文雄会谈。总理也计划和日本商界团体交流。

随同总理访日的有总理夫人何晶、外交部长维文医生、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，以及主管政府科技局的卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生等。

其中，陈诗龙昨天早上会见了日本经济重建部长山际大志郎。两人讨论了新日两国经济如何推动冠病疫情后公平的增长，以及《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP ）所取得的进展。

陈诗龙在面簿贴文表示：“新加坡和日本享有牢固且长久的经济联系，我期待同山际部长和他的团队合作，努力振兴我们的经济，并在疫情后越战越勇。”