海外与本土部队可同时参与 陆军将采虚拟科技扩大军训增强安全

陆军总长梁振伟准将举例，大规模海外演习可能会动员1万名军人，虚拟科技能让身在新加坡和海外的部队同步参与，总部能同时指挥在不同地方的部队作战，加强整体能力。

陆军部队将使用虚拟科技来加强训练安全，也让在海外训练的部队与本地部队同时进行大规模联合演习。陆军也将开始使用更多机器人协助军人执行任务。

今年3月出任陆军总长的梁振伟准将昨天在陆军开放日场地接受媒体访问时，谈到如何加强下一代陆军部队的培训和运作时分享上述例子。

他说：“虚拟科技让我们能对无法复制的情况进行培训，更能实时连接在不同国家的培训单位，克服训练的限制。虚拟科技也可助我们在一个安全的沙盒中，安全地进行高强度的训练以提高技能，进一步优化训练和节省时间与资源。”

他举例，大规模海外演习可能会动员1万名军人，虚拟科技能让身在新加坡和海外的部队同步参与，总部能同时指挥在不同地方的部队作战，加强整体能力。

最新调查显示，每10名全职国民服役人员中有九人对现有安全系统有信心。梁振伟说，陆军部队将安全放在第一位，并使用科学、技术和数码化来强化安全，例如设计更安全的轻型多功能车，以及让士兵通过“SafeGuardian”应用举报危险设施或安全隐患。目前有超过六成安全举报通过应用传达。

其他提高训练安全的措施包括测试以预防为主的运动（prehabilitative exercise，简称PX）取代五项基本运动（5BX），让士兵在训练时膝盖、脚踝和背部受伤的概率降低至少一半。

国防部也将在今年11月设立人体御热研究中心（Heat Resilience and Performance Centre），以提升军人御热能力，继续安全有效地训练和保持战备状态。

针对陆军部队面临服役人员减少的问题，梁振伟指出，部队将在今年开始增加使用机器人，让更多自助运行的机器人同军人并肩执行任务，更好地调动人力。

他也指出，在部署全职国民服役人员时将采取更具包容的原则，之前单纯以体能区分，之后会根据对每名军人的评估来决定。功能评估也扩展到新的职务并重新设计工作，如此一来，有更多全职国民服役人员在军中能分配到与自己技能更匹配的职务。

除了全职国民服役人员，每年预计有200名已完成两年兵役，具特殊技能的国民服役人员会根据个人技能而获重新部署，例如从事护理行业的可能会部署到医疗单位，不仅提升运营效率，也能让国民服役人员回营受训时有更大的成就感和参与感。

陆军部队目前也在向智能军营的方向迈进，包括以智能系统管理仓库、食堂和军械库，为士兵提供更加无缝的体验，为他们每天省下一小时的行政勤务。

当被问及最近备受关注的女性服兵役和泳将约瑟林要求全国对话检讨运动员履行国民服役的期望，梁振伟指出，国防部长黄永宏医生已在国会上发表相关看法。他认同国民服役是所有新加坡男生所须付出的个人牺牲，而我国目前无需征召女性，她们若有意做出贡献，可成为正规军人或加入武装部队志愿军团。

谈到将在本周末在第一方程式（F1）大楼举行的陆军开放日，梁振伟指出，今年开放日配合国民服役55周年，借此向历代国民服役人员以及支持他们的家人、雇主和国民表示感激。他也呼吁新加坡人借此机会，向身边至少五名国民服役人员道谢。