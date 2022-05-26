弃法从医 向着标杆直奔

陈熙乐选定志向后，便申请从新大法律系退学，远赴美国求学。她在三年半内完成了四年的课程，2018年展开呼吸治疗师的生涯。

法律系学生发现自己志不在法律，大胆转换跑道，成为一名呼吸治疗师，助病患与死神搏斗。尽管日子忙碌，她却乐在其中。

陈熙乐（28岁）目前在黄廷方综合医院工作。谈到报考大学法律系的决定时，她说：“就像很多18岁的年轻人一样，当时我并不知道未来要做什么，只是努力读书，考取好成绩。”

虽然成功考入新加坡管理大学法律系，但修读一年后，陈熙乐却发现，这并不是她的兴趣所在。有一天，她从母亲那里获悉卫生部奖学金正开放申请，便开始仔细研究不同的医疗职业，最后“相中”了呼吸治疗师。

她坦言，当时从没听过这个职业，但被它的工作性质深深吸引。“能在患者病危的时刻帮他们一把，挽救生命，我希望成为这样的人。”

有了志向，陈熙乐便申请从新大退学，远赴美国求学。她在三年半内完成了四年的课程，2018年展开呼吸治疗师的生涯。

她解释，凡是有关病患输氧的方案一般都须由呼吸治疗师负责。“医生会提供整体的治疗计划，但要用什么呼吸仪器、输送多少氧气等，这些都是我的工作范围。”

让陈熙乐印象最深的是一名入住加护病房约一年的病患。她说，这名患者刚送到加护病房时，完全不能动，甚至无法眨眼。后来，看到他能慢慢移动手指、能自然呼吸不用靠呼吸器，甚至还能说话，这让陈熙乐十分感动。

“这就是我们的工作。这种成就感，这种能改变他人的影响力，让我每天都很充实、很有满足感……在这个岗位四年了，我一点都没有后悔当初的决定。”