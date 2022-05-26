平日卖500只 有摊贩周四卖2000只鲜鸡

巴刹摊贩紧急补货，一天卖出2000只鸡，有公众一次过买八只。

马来西亚下个月起禁止出口活鸡，消息一出连日引发关注。《新明日报》记者今早（5月26日）走访锦茂巴刹，不少公众在巴刹买鲜鸡肉，摊贩在鲜鸡肉一扫而空后，紧急补货。

鲜鸡摊贩洪文丰（44岁）告诉记者，除了实体摊位，还有网购服务，平时他一天仅卖出500多只鸡，昨天则卖出1000多只。因此今天他原本也准备了1000多只鸡，没想到不到早上11时就卖光，得紧急再补货1000只。

“我已经请供应商这几天给我准备6000只鸡冷藏起来保鲜，卖完为止。卖完后我只能找其他德国供应商买冷冻鸡肉售卖。”

有人一次买八只

他说，不少家庭会一次来买五六只鸡，最多有人一次买八只。他也指出，过去一只鸡卖12元，如今按成本涨价的幅度本应该卖到15元，但由于实在涨价太多，他选择自己承担部分成本，仅卖14元给顾客。

位于宏茂桥崇文巴刹的摊贩吴阿珍（50岁）指出，自马国下个月不再出口活鸡的消息出街后，供应商提供的鲜鸡肉每天都在涨价，目前已涨价超过1元。“5月31日之前我们会根据供应商的价格调整售价，6月1日后则会卖冷冻鸡，价格还不确定。”

超市现抢购鸡肉潮

除了巴刹，超市也出现抢购鸡肉潮，记者走访巨人小型超市（Giant Express）时发现鲜鸡肉也已抢购一空，只剩一些鸡翅。波那维斯达星悦汇（The Star Vista）的CS Fresh 超市也没了鲜鸡肉，工作人员透露自消息出街后每天都会卖完，需要补货，然而今早卖完后，供应商就表示今天已没货，无法继续补足。