私吞“干妈”2万元 男子监10周要上诉

私召车司机不承认私吞“干妈”2万元，坚称自己已经把钱还她，早前被判罪成的他，今早（5月26日）被判坐牢10周。

46岁的苏汉雄面对一项失信罪，他不认罪，经过审讯后被判罪名成立。

控方曾在结案陈词中提到，受害人谢琴海是被告的常客，被告常送她去洗肾，并接她回家。两人逐渐熟络后，谢琴海认被告为干儿子。

后来，谢琴海坠入网络爱情骗子的圈套，为了情郎，找被告借出银行户头收下2万元赃款，再让被告提钱出来给她。

2018年10月4日，谢琴海通知被告钱已过账，不断催促被告提钱给她，但被告一再拖延，还声称银行户头被冻结。谢琴海最终在朋友的劝说下，于10月7日报警。

控方今早为判刑陈词时说，此案涉及2万元的高额款项，被告背叛了干妈对他的信任，被控后还不认罪，可见他毫无悔意，而他也有失信的前科。

综上所述，控方促请法官判被告坐牢10到12周，以达阻吓作用。

被告的代表律师则提到被告的身体状况欠佳，行动不便又有心脏问题，恳求法官从轻发落。

法官下判时说，被告毫无悔意，也没有做出赔偿，有过同类罪行的前科，因此判他坐牢10周。

闻判后，律师代表被告表示有意上诉，被告得以2万元继续保释在外。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年5月26日的《新明日报》。