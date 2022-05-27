李总理：亚洲要发挥增长潜力 须加强安全与经济合作

要让亚洲充分发挥增长潜力，亚洲各国须携手加强集体安全和经济合作，包括开放让域外国家参与区域安全事务。日本也应思考如何处理太平洋战争那段历史，让长期遗留的历史问题了结，以对区域安全合作做出更大贡献。

在日本访问的李显龙总理，昨早在第27届国际交流会“亚洲的未来”发表讲话时说，亚洲必须吸取乌克兰战争的教训，不仅是思考如何更好地为可能发生的冲突做准备，也要探讨如何在冲突发生前就推进合作，维持区域和平稳定，降低冲突的可能。

然而，如果只是从个别国家的角度来看待区域安全，结果可能是陷入军备竞赛。因此各国须携手合作，不仅是透过联盟和正式组织，也须与潜在对手接触，建立互信。

李总理说，即使在冷战高峰时期，美苏之间仍保有不公开的沟通渠道。“这样的渠道须在中美之间，以及在其他彼此有争议的亚洲国家之间建立和发展起来。它们有助减少疑虑、澄清误解，也可及时处理必然会不时出现的突发事件。”

他也说，一些亚洲以外的国家同样在本区域拥有合理合法的权益，例如要保障和本区域的经贸往来等。“将它们排除在外，既不现实也不明智。”

“我们的目标应是让所有利益相关者，在本区域达致力量和影响力的平衡，不仅在亚洲国家之间，也包括域外国家，如美国、欧盟和英国，以在本区域推进更稳定和安全的环境。”

今年的“亚洲的未来”论坛在俄罗斯入侵乌克兰和中美竞争升级的背景下举行，亚洲如何应对是论坛的焦点。

李总理呼吁加强区域合作，同时强调这些合作必须能相互结合，形成一个开放包容的区域架构。不过这在很大程度上取决于中美关系如何发展。

他指出，较稳定又可减少紧张局面的做法是，中美拥有重叠的朋友圈，让其他国家可同时与两边友好合作。“亚洲的安全安排与经济合作项目都应导向这个结果。”

日本应思考如何了结 太平洋战争历史问题

亚细安和日本在区域架构中也发挥重要作用。李总理说，“以亚细安为中心”已促成好几个重要论坛和机制，巩固区域整合与合作，日本凭它的影响力和资源，也可在区域事务上扮演重要角色。

他说，日本是亚洲领头的投资国，也是区域贸易自由化的有力倡导者。然而，一来到安全领域，日本因太平洋战争历史而采取低调姿态。“如今，随着岁月流逝、世代更替，处在全新的战略环境中，日本应思考如何处理这些过往，让长期遗留的历史问题了结。”

李总理总结时说，欧洲的经验提供了借鉴，事态可能出错，冲突可能爆发。亚洲不能排除可能爆发战事，亚洲国家须继续努力，深化彼此合作，增进互信，化解分歧。

“这对我们能最大化维持增长和发展积极势头的机会至关重要。如此，我们才能发挥出一个和平且充满活力的亚洲在21世纪所能展现的潜力。”