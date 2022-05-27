兀兰关卡扩建征用马西岭九组屋

受影响屋主可获得与选择性整体重建计划同等的赔偿配套，当局会按照收购日当天的组屋市价给予赔偿，屋主也能以含津贴的价格购买99年地契的新组屋。

为展开兀兰关卡扩建计划，当局征收马西岭一带九座组屋，要求受影响居民和商店租户在2028年第二季前搬迁。受影响屋主可获得与选择性整体重建计划同等的赔偿，也能选购在兀兰13街的替代组屋。

移民与关卡局、建屋发展局和新加坡土地管理局昨天（5月26日）联合宣布，在兀兰关卡扩建与重新发展计划下，收回马西岭弯和马西岭巷第210座至第218座组屋。这九座组屋共有732个售出单位、53个租赁单位、一个出租摊位、六个出租店铺以及一个出租餐饮店。

受影响屋主可获与选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme，简称SERS）同等的赔偿配套，当局会按照收购日当天的组屋市价给予赔偿，屋主也能以含津贴的价格购买99年地契的新组屋。

当局也会提供屋主1万元的搬迁费，并承担他们购买同类替代组屋的印花税和律师费。

当局征收的九座组屋屋龄介于36至42年。

为安置受影响居民，建屋局会在兀兰13街建造替代组屋。五座高23或34楼的组屋共有约1103个单位，包括二房式灵活单位以及三房式至五房式单位。

新组屋到马西岭地铁站步行约10分钟，有巴士直通马西岭商场和长堤坊。附近有商店、餐饮店，以及马西岭公园等设施。

符合条件的屋主可获高达3万元的SERS津贴，也能向建屋局贷款购屋。屋主也能与邻居或亲属一起挑选单位，日后继续住得靠近。

替代组屋2027年第四季完工

受影响屋主可从明年第一季开始申请替代组屋，新组屋预计明年第三季动工，于2027年第四季完工。

与此同时，符合条件的租赁组屋住户也会获得搬迁赔偿，包括2500元搬迁费、在预购组屋和申购剩余组屋时有优先权、购买组屋时可获高达1万5000元搬迁津贴等。

当局也会根据以往的搬迁或拆迁计划，给予符合条件的商店和食肆租户赔偿。租户若在其他地点成功标到建屋局的商店或餐饮店，首个租期可获10%租金折扣；搬到其他地点继续营业的新加坡籍中小型企业租户可获3万元搬迁援助金等。

建屋局、移民局和土管局会和屋主与租户紧密合作，协助他们完成搬迁，如通过家访来了解和解决他们的顾虑，以及展开一系列分享会提供更多相关信息。

分享会于明天和星期天早上9时30分至傍晚6时，以及本月30日和31日中午12时30分至晚上9时30分，在马西岭弯第213座组屋底层举行。