职总平价冰冻鸡库存可供应四个月 额外两个月供应正在运来

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明说，本地冰冻鸡和鸡肉加工食品供应充足，进口商和零售商也提前订购鸡肉，这些产品在未来几个星期会陆续抵新。政府正密切关注鸡肉的价格走势。“我们正致力与业者、进口商合作，寻找其他替代来源。”

本地冰冻鸡供应充足，其中职总平价集团有四个月的冰冻鸡库存，额外两个月的供应也正运来新加坡，政府促请民众不要过度抢购鸡肉。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明昨天（5月26日）走访职总平价生鲜食品配送中心后表示，本地冰冻鸡和鸡肉加工食品的供应充足，进口商和零售商也提前订购鸡肉，这些产品在未来几个星期会陆续抵新。政府正密切关注鸡肉的价格走势，目前价格没有上涨。

无须大量购买或囤货

“我们正致力与业者、进口商合作，寻找其他替代来源，以确保获得持续供应。我呼吁每名新加坡人依照正常用量购买，无须大量购买或囤货。”

马来西亚政府本月23日宣布，为应付当地鸡肉供应短缺的问题，从6月起暂停每月出口360万只活鸡。本地去年进口的鸡肉有34%来自马国，主要是运到新加坡宰杀并冷冻的活鸡。

职总平价集团副总裁王尹萱指出，除了有长达四个月的冰冻鸡库存，另有两个月的冰冻鸡供应也正从国外运来本地。

有消费者担忧鸡肉供应短缺，这几天纷纷到超市和巴刹购买冰冻鸡和冷冻鸡。询及职总平价超市是否有意限制消费者购买的数量，王尹萱指目前超市仍有能力补货，未来一旦需求增加，他们会视情况而采取行动。至于鸡肉价格是否会上涨，她指集团正尽一切所能，降低民众的生活成本。

陈国明说，虽然冷冻鸡的供应可能会受影响，但新加坡多年来已积极扩展鸡肉来源，除了马国，本地也从泰国、澳大利亚、新西兰、美国和巴西进口鸡肉。

针对有鸡饭业者反映食客倾向口感较鲜的冷冻鸡，陈国明说业者可用冰冻鸡作为替代选择，但如果生意因此受到影响，政府会看在这段期间如何协助。

马国宣布暂停出口活鸡后，新加坡食品局正密切关注情况并将同进口商合作，包括增加从其他来源进口的鸡肉，并呼吁消费者调整鸡肉选择，或食用其他肉类。

永续发展与环境部昨日在面簿贴文指出，比起将新鲜鸡肉放入家用冰箱中缓慢冰冻，本地市场出售的冰冻鸡通常是在活鸡屠宰后不久即由家禽供应商加以速冻，这种以极低温快速冰冻的方法不但可确保新鲜度，也减少冰晶的形成，有助保持鸡肉的营养和质地。

另一方面，消费者协会主席杨益财昨日也在面簿贴文指出，消协过去两天实地考察鸡肉相关产品的价格，并更新了协助消费者货比三家的省钱之友（Price Kaki）手机应用中的价格。

杨益财说，消协考察团队昨早走访本地16家超市，发现鸡只、鸡肉及相关产品的供应基本稳定，库存也充足。不过，有几家超市出现鸡肉产品供应量较低的情况，但这些超市附近都有其他售卖鸡肉产品的店面。