李显龙总理会晤日本首相岸田文雄 新日成立对话机制加强双边经济关系

日本—新加坡经济对话将由两国副部长或常任秘书主持，讨论加强双边经济合作，包括日本提出的亚洲未来投资倡议，以及就国际和区域局势发展交换意见。

李显龙总理昨天（5月26日）与日本首相岸田文雄会晤，两名领导人会后宣布成立日本—新加坡经济对话机制，加强双边经济关系。

日本—新加坡经济对话（Japan-Singapore Economic Dialogue，简称JSED）将由两国副部长或常任秘书主持，讨论加强双边经济合作，包括日本提出的亚洲未来投资倡议（Asia-Japan Investing for the Future），以及就国际和区域局势发展交换意见。

我国会派出贸工部的其中一名常任秘书代表，有关对话机制的详情日后公布。

根据我国外交部昨晚发出的文告，李总理和岸田文雄再次肯定两国长期和密切的伙伴关系，并指出彼此的关系有两国多方面的合作和密切的人员联系作为基础。

两位领导人也讨论了新加坡和日本能如何在数码经济和绿色经济等方面深化合作。在谈到国际和区域局势发展时，他们重申维持开放和包容的区域架构至关重要。

在昨天的会谈中，岸田文雄开场时说，维护和加强国际秩序很重要，并表示日本坚决反对威胁国际法治原则的行动，希望实现自由开放的印太地区。

日本将在2025年举行大阪世界博览会，李总理告知岸田文雄新加坡决定参加。

李总理和岸田文雄昨天也见证了两项合作备忘录的交换。

有关数码政府转型的合作备忘录，由新加坡政府科技局和日本数字厅签署。新加坡企业发展局和日本贸易振兴机构签署的另一项备忘录，旨在推动两国起步公司和创新生态系统的更大准入，加强新加坡和日本之间的创业家和企业流动。

新日希望近期内讨论提升两国自贸协定

新日两国多年来享有紧密的经济关系，新日在2002年签署了自贸协定——日本—新加坡经济伙伴关系协定，也希望能在近期内，就提升这一协定展开讨论。

去年，日本是新加坡第八大贸易伙伴，双边贸易约占我国商品贸易总额的4.6％。新日之间的商品贸易总额同比增长了8.6％至539亿新元。新加坡对日本的出口额维持在246亿新元，从日本的进口额则同比增长17.1％，至293亿新元。

截至2020年底，日本和新加坡互为彼此在亚洲最大的投资国。

新加坡和日本在世界贸易组织、亚太经济合作组织、亚细安加三、亚细安—日本全面经济伙伴关系、区域全面经济伙伴关系（RCEP）和跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）等多边和区域平台，也都是合作伙伴。