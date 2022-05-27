来探望儿子却遇上疫情，曾广云在本地逗留了两年，这期间也当了华助会和“陪你读报计划”的义工。

2020年1月，已经退休的曾广云（65岁）从中国广州飞来新加坡，探望在本地工作的儿子，不料却遇上冠病疫情。原本的一趟短期探亲之旅不断延长，如今他已在狮城逗留超过两年。

在新加坡生活期间，这名前银行从业员选择融入本地社会，加入华社自助理事会当义工，还积极参与新报业媒体华文媒体集团发起的“陪你读报计划”，到小学陪孩子们读报纸。

这项计划旨在让学生们通过刊物活用华文、认识世界。华文媒体集团旗下的员工和义工会到指定学校，通过趣味游戏及共同阅读的方式，协助学生理解刊物内容。

孩子们喜欢听故事，曾广云通常会先朗诵文章再讲故事，然后开放提问，利用互动环节拉近与学生的距离。

尽管新中两国的语言环境大不相同，但曾广云在广州当过近10年的义工，在教导小朋友读《千字文》《诗经》等启蒙读物方面有丰富的经验。他指出，教小朋友华语不能预先设下太高的目标，而是应让孩子们在没有压力的情况下学习。

他说：“我还在参与阶段，不敢说对本地小学生学华语有很大的心得。小朋友在学校和家里主要使用英语没关系，只要孩子们持之以恒、有系统、有趣味地学习，日子久了就会看到成绩。”

他建议从朗诵开始培养小朋友的华文阅读习惯，家长也不妨去找一些适合的教材，最好是本身理解和真正喜欢的，才转述给孩子，达到启蒙目的。

“用有趣的方式读给孩子听，他们会听进去。让孩子有学华语的氛围，坚持一段时间，一定会有收获。”