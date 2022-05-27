Getgo在裕廊西推出电动车供租用

去年加入共享汽车市场的起步公司Getgo在下来半年内，率先在裕廊西的裕泉区（Jurong Spring）推出10辆电动车供消费者租用，并计划在明年底前，在全岛各地提供大约50辆电动车。Getgo的长远计划是到2030年，运营1万辆电动和混合动力汽车的车队。

Getgo与现代汽车集团新加坡创新中心及康福德高ENGIE签署备忘录，承诺合作加快在本地共享汽车市场采用更多电动车。签署仪式昨天在裕泉民众俱乐部举行，裕廊集选区议员兼裕泉基层组织顾问黄伟中在场见证。

现代汽车提供至少50辆

本地制造Ioniq 5纯电动车

现代汽车集团新加坡创新中心通过这个合作项目，为Getgo提供至少50辆在本地制造的纯电动车Ioniq 5，让Getgo的用户能够租用。这些电动车将使用由康福德高ENGIE提供的充电桩充电。

Getgo董事经理卓庭丰受访时说，汽车价格、燃油，以及电费越来越贵，拥有一辆车的花费将一直上升，所以共享汽车会带给消费者更好的价值，而通过采用电动车能帮助新加坡交通达到更可持续的未来，为2030年新加坡绿色发展蓝图做出贡献。

“虽然目前我们只有六辆纯电动车和几百辆混合动力汽车，但随着更多人倾向使用电动车和电动车的价格下降，我们有信心旗下车辆改换成电动车和混合动力汽车的进度会越来越快。目前电动车在我们平台上的使用率比传统汽车高出15%，希望这需求会一直维持下去。”

黄伟中受访时则说，电动车比传统汽车环保，而随着我国采用更多再生能源发动的电源，电动车也会越来越环保。“裕廊已经是个公共交通很便利的市镇，所以我希望共享电动车计划能为居民提供多一项选择，加强这个交通网络，为居民出行提供更大的便利。”