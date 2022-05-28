属黄金地段项目 新一轮预购组屋过半数在红山女皇镇

红山和女皇镇项目的四房式单位不含津贴售价，分别从54万元和51万1000元起。这两个项目预计都会在2028年第一季度竣工，等候期为五年。

新一轮预购组屋销售活动共推出4583个单位，超过半数是位于红山和女皇镇这两个黄金地段的组屋项目。红山和女皇镇项目的四房式单位不含津贴售价，分别从54万元和51万1000元起。

根据建屋发展局文告，本轮预购组屋销售活动推出的五个项目中，红山Bukit Merah Ridge和女皇镇Ghim Moh Ascent是在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）下推出的第三和第四个项目。

靠近中峇鲁地铁站的Bukit Merah Ridge共推出1669个单位，分别有443个三房式以及1226个四房式单位。四房式单位不含津贴的售价从54万元起，最高卖73万7000元。

坐落在波那维斯达地铁站附近的Ghim Moh Ascent则推出867个单位，包含196个三房式和671个四房式单位，四房式单位不含津贴的售价介于51万1000元至69万1000元。

这两个项目预计都会在2028年第一季度竣工，等候期为五年。

论售价，这两个项目的最低售价都比首个PLH项目的来得低，梧槽四房式单位不含津贴的售价介于58万2000元至68万8000元。

由于PLH组屋售价涵盖政府提供的额外津贴，以便让更多买家负担得起这类组屋，政府会在屋主转售组屋时收回这笔额外津贴，以确保对其他新组屋买家公平。

红山和女皇镇项目的津贴回收率为6％，与今年2月的加冷黄埔以及去年11月推出的梧槽PLH项目一样。屋主日后无论什么时候脱售组屋，都须把转售价或估价的6％归还给建屋局，视何者为高。

预留已婚子女优先计划单位较少

红山和女皇镇PLH项目预留给已婚子女优先计划的单位较少，是其他成熟市镇预购组屋项目在计划下的三分之二，即只有最多20％单位保留给在这个计划下首次购屋的家庭，以及最多2％留给第二次购屋的家庭。建屋局说，减少配额是为了让没有家人住在附近的人有多一点机会申购到这些地点的组屋。

本轮预购组屋销售活动中，高达六成左右的单位位于成熟市镇。除了红山和女皇镇PLH项目，另一个也在成熟市镇的项目是大巴窑的Kim Keat Heights；其余两个项目则坐落在裕廊西和义顺非成熟市镇。

国家发展部长李智陞在面簿贴文说，在成熟市镇推出相当大数量的单位是为满足购屋者对这些地区组屋的高需求量，为他们提供更多选项。

李智陞也说，因PLH项目的申购率预计偏高，想要提高成功申请到组屋机会的购屋者应考虑申购非成熟市镇如裕廊西和义顺的单位。

除了预购组屋项目，建屋局也同时推出1952个剩余组屋单位。李智陞说，这些组屋项目已动工，一部分已建成，购屋者能更快迁入。

这一轮的销售活动在6月2日截止。截至昨天（5月27日）下午5时，红山PLH项目三房式与四房式单位的申购率分别为0.2和0.5。女皇镇PLH项目三房式与四房式单位的申购率分别为0.1和0.4。

随着近几年建屋局在成熟市镇推出更多组屋单位，整体申购率会被一些较受欢迎的项目影响。从这一轮销售活动起，当局会公布申购率中位数，购屋者可以此为参考，选择申购率较低的组屋。

建屋局8月会在宏茂桥、红山、蔡厝港、裕廊东、淡滨尼和兀兰等推出约4900个单位。11月则会在武吉巴督、加冷黄埔、女皇镇和义顺等推出约9500个单位，具体数量有待敲定。