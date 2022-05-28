我国航空业劳动队伍 今年料恢复至疫前近九成水平

航空业踏上复苏之路，业者积极招聘。我国航空业的劳动力预计可在今年内恢复到疫前近九成的水平。

交通部高级政务部长兼全国职工总会副秘书长徐芳达昨天（5月27日）在“航空一心”职业展上致辞时说，新加坡的乘客量已恢复到疫前近50％的水平，比预期的更早达到目标。

“我们必须确保航空业有足够的人力跟上航空旅游和旅游业的复苏步伐。”

为期两天的职业展在新达新加坡会议中心举行，共提供近2000个空缺，领域涵盖机场零售、服务与运作、航空政策、宇航工程和资讯科技等。

“这只是一个开始，下来还有更多项目协助公司吸引和召回员工。通过这些努力，我们预计航空业的工作队伍可在今年内，恢复到疫前近85％至90％的水平。”

职业展首日吸引超过6000人

过去两年，航空业因冠病疫情而流失了33％到50％的员工。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生早前透露，人力部与交通部、贸工部、旅游局和民航局合力，有针对性地支援航空业和旅游业，包括限时提供额外的外籍雇员配额，确保有关行业迅速反弹、抓住机遇。

“航空一心”职业展首日就吸引了超过6000人。昨早10时，展场还没有开门，外头已有人在排队。由于人越来越多，好些求职者须等上超过三小时才轮到面试的机会。

陈利祥（33岁）是求职者之一。他在疫情期间失去了保险公司的工作，目前是自由业文案员。

他说，新加坡重开边界后，航空业会快速复苏，也就有许多机会，所以他就来了。“面试当然会有些紧张，因为我完全没有航空业的背景，可是我有商业文凭，希望能有帮助。”

在媒体业打拼30年的陈先生（57岁）两三年前离职后没积极找工作，最近想重返职场，所以除了报名参加转业计划，也到“航空一心”职业展面试。

他说：“这可能是我最后一份职业，希望尝试不同的领域，做自己感兴趣的工作。”

联邦快递新加坡董事总经理陈思豪说，过去两年来公司迅速发展，因此必须扩大工作队伍，加紧招聘。公司目前有超过100个空缺，在“航空一心”职业展开放申请的有二三十个。

新翔集团（SATS）也有600个职位空缺有待填补。公司首席人力资本官陈丽莲说，本地劳动力市场的竞争越来越激烈，求职者对空缺的比例是1对2.11；换言之，求职者现在有更多机会，也可以选择最适合他们要求的工作。

她说，公司面对的挑战是要确保在各个方面，包括工作环境、提升机会和时薪等都具有竞争力。

第三季推出“航空一心”职业网站

民航局、全国职工总会和就业与职能培训中心接下来会同其他伙伴机构，包括劳动力发展局、精深技能发展局和主要的航空业雇主合作，推出综合平台“航空一心”职业网站（OneAviation Careers Hub）。公众除了可以通过这个平台查询航空业的职位空缺，还可查找不同的转业计划，了解适合自己的培训课程等。

“航空一心”职业网站预计会在今年第三季推出。