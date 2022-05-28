李总理：能否为安全局势增值 日本区域安全作用 取决于与各国双边关系

李显龙总理说，日本目前已在和其他国家进行双边军事演习、培训、交流、互访等。日本和部分国家在安全领域的合作进展较快，例如日本与东南亚的防务关系就正在推进中。

日本在本区域安全事务中发挥更大作用越来越重要。能否做到这点，取决于它与个别国家的双边关系，以及日本的整体姿态能否证明自己可为本区域安全局势增值。

在日本东京进行工作访问的李显龙总理昨天（5月27日）结束行程前，接受新加坡媒体访问。他说，本区域每个国家包括日本在内，都在重新评估他们的防务姿态和国防开支战略，他们一直在逐步加强防务能力，这些年来也逐渐增加国防开支。

但李总理提醒，每一个国家都会尝试让自己安全，可是当所有国家都这么做，那可能让其他国家都感到不安全，大家都陷入更糟的处境。所以各国应该合作，保障集体安全，而日本的情况因为战争历史尤其敏感。

总理前天在《日本经济新闻》主办的第27届国际交流会“亚洲的未来”发表讲话时，提出日本应思考如何处理太平洋战争那段历史，以了结长期遗留的历史问题，才能对区域安全合作做出更大贡献。

他昨天受询时进一步阐述日本能如何在本区域安全事务中扮演更大的角色。

李总理说，日本目前已经在和其他国家进行双边军事演习、培训、交流、互访等，例如日本军舰就不时访问新加坡。日本也参与区域防务与安全对话机制，如亚细安地区论坛和“亚细安加八”防长会议。“当然，他们也有非常重要的美日安保同盟，是日本防务和安全的基石。”

总理指出，日本和部分国家在安全领域的合作可能进展较快，例如日本与东南亚的防务关系就正在推进中。

然而，在东北亚，日本与近邻韩国的关系困难，与中国的关系更是艰难。总理说：“尽管如此，我认为日本人明白，这些国家永远是他们的邻国，他们须要、也会尽力与这些国家建立合作关系并共存。”

印太经济框架开放各国申请

李总理前天与日本首相岸田文雄会晤，讨论话题包括美国总统拜登周一正式启动、新日两国都参与的印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework）。

针对新加坡作为框架的创始成员国之一，如何回应中国对这个框架的批评，总理昨天受访时说，印太经济框架旨在推动经济合作，并且是包容的，开放让各国申请。

根据早前媒体报道，美国应其他创始成员国要求，同意让这个新的多边经济框架对中国保持开放。

李总理说，新加坡支持中国所提出的“一带一路”倡议，也加入了全球发展倡议之友小组。与此同时，我国同美国有合作，如新美自由贸易协定，如今也决定参与印太经济框架。“我不认为两者是互不兼容的，或仅仅因为一方在深化合作，就意味着对另一方不利。”

总理昨天也在面簿发文总结这趟日本之行。过去几天，他也分别会见了日本前首相安倍晋三和菅义伟，以及日本公明党党魁山口那津男，就本区域和国际局势交换意见。他也同日本商界代表共进午餐并交谈，聆听了他们富有见地的观点。

总理在贴文中说：“此行收获丰富，我期待深化新日合作，包括启动日本—新加坡经济对话机制（Japan-Singapore Economic Dialogue，简称JSED）。”

JSED将由两国副部长或常任秘书主持，讨论加强双边经济合作，包括日本提出的亚洲未来投资倡议，以及就国际和区域局势发展交换意见。