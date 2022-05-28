58年老字号粥店将结业

58年老字号“亚城潮州粥”，二代掌舵人宣布6月19日结业。

位于实龙岗德财台的“亚城潮州粥”在上世纪50年代由当年只有19岁的李发创办，以小名“亚城”命名，从前在五条石林大头巴刹路边和里面摆摊。开实体店设立招牌历经58年漫长岁月，数度搬迁并于10年前搬回巴刹原址附近的德财台。两年前被列入国家文物局推出的后港文化遗产之旅的这家老字号，现由李发的二女儿李赛娥（56岁）掌厨。

李赛娥告诉《新明日报》，有两家店面的粥店租期下个月到期，外加找不到合适的人接手，如今请人也困难，决定不续约，50多年老字号即将在6月19日结束营业后画上句点。

记者采访之际，只见李赛娥一人在掌勺，尽管有其他人在前台协助，但所有菜肴都出自她一人之手。

李赛娥说：“厨房的工作很辛苦，我之前有位职员因健康问题而离开，如今请人很难，不是请来没做几下就跑了，不然就是要求高工资。我一个人煮也太累了。现在做饮食的各样开销都在涨，即便业主提议给我每月500元的水电回扣，我还是觉得太累了，决定不做了。”

李赛娥育有2子2女，唯有幺女有心想继承衣钵，然而李赛娥因为自己是过来人，不舍女儿在厨房里辛苦，劝她打消念头。店里有约九名员工，李赛娥也表示，会尽可能帮忙部分员工找到新东家。在厨房帮忙洗碗盘的刘女士（55岁）说，她在这里工作已经20多年了，犹如在一个大家庭中，真的非常不舍。

完整报道，请翻阅2022年5月28日的《新明日报》。