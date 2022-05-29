王乙康：接下来数周若出现猴痘病例别惊讶 我国已有必要措施应对

卫生部长王乙康说，本地接下来几周可能会出现猴痘病例，因为新加坡人经常出游，而且这里是商业和国际中心。我国在2019年曾有猴痘输入病例，当局已制定了必要的公共卫生管控措施。王乙康提醒，人们应避免与发烧或有痘状皮疹的人密切接触，并时时保持个人卫生。

猴痘病例已在世界20多个国家或地区发现，至今累计200多起。接下来几周如果新加坡出现病例，不应让人惊讶，这种病毒不太可能像冠病那样引发大流行病。

卫生部长王乙康昨天（5月28日）在面簿贴文说，猴痘原本是流行范围仅限于非洲某些地区的罕见疾病，但现在很多地方已经出现人传人的情况，因此他前几天出席的世界卫生组织大会对猴痘有所关注。

他指出，本地接下来几周可能会出现猴痘病例，因为新加坡人经常出游，而且这里是商业和国际中心。我国在2019年曾有猴痘输入病例，不过当局已经制定了必要的公共卫生管控措施。

猴痘是由啮齿动物传给人类的一种罕见传染病，患者通常会在两三个星期内自行康复，但有时候也可能造成严重后遗症如肺炎、败血症、脑炎，甚至是因眼睛发炎引起的失明。

2019年，一名38岁尼日利亚男子把猴痘带进我国。男子出现发烧、发冷以及皮疹的症状，他后来送往国家传染中心的隔离病房留医。

王乙康提醒，人们如果出现不明原因的皮疹，就算近期没有出国旅行，也应立即求医，以尽早做出诊断和治疗。

他说：“在大多数情况下，这些皮疹是水痘等常见疾病引起的，但如果感染的是猴痘，尽快求医可以让你获得适当的治疗，也避免传染给身边的人。”

猴痘看似水痘 须由医生诊断

王乙康指出，猴痘的潜伏期约一周至三周，症状可持续两周至四周，这种疾病通常以发烧和发冷、头痛和肌肉疼痛以及淋巴结肿大开始，典型的猴痘皮疹病变会出现在脸部、嘴巴或生殖器部位，然后扩散到全身。

他也说，对外行人来说，猴痘可能看似水痘，因此医生的诊断非常重要。“它可能导致一小部分患者出现重症和死亡。”

王乙康强调，人们应该避免与发烧或有痘状皮疹的人密切接触，以免遭受感染，不过这种病毒主要通过密切的身体接触传播，不是像传播速度更快、范围更广的冠病病毒那样，通过空气传播，因此不太可能像冠病那样引发大流行病。

他提醒：“时时保持高标准的个人卫生总是好的，包括在触摸脸部之前用肥皂洗手。”

根据卫生部网站资料，出现猴痘病例的国家包括阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、以色列、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。非洲国家也较常出现猴痘病例。

卫生部建议出游者保持高水准的个人卫生，包括勤洗手、避免直接接触受感染的人或动物，以及染病者用过的床上用品或毛巾等物品。

人们也应该避免接触可能携带病毒的野生动物，以及避免食用它们。

卫生部也建议从受影响地区回返我国者，如果回国三周内突然发烧、出现淋巴结肿大和皮疹等症状，应立即就医，并向医生通报最近的旅游史。

梁浩楠：旅游中感染猴痘机会低

传染病专科医生梁浩楠受访时说，人们在旅游中感染猴痘的机会通常很低，须和患者有相当密切的接触才可能染病。至于坊间流传说接种牛痘可以预防猴痘，他说这确实有帮助。“但现在要找到接种牛痘的地方并不容易，打了疫苗之后也需要一段时间才会有免疫力。”

他也说，过去曾接种牛痘的人现在还有多少免疫力是个未知数。我国是在1981年3月废除为未满一岁幼儿强制接种牛痘的规定。