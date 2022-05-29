获选SERS东陵福住户 74%买下杜生替代组屋

早前获选进行选择性整体重建计划的女皇镇东陵福，截至今年4月底有74%的住户预订位于杜生的替代组屋，当中97%已领取新家钥匙。

东陵福组屋区在2014年纳入选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme，简称SERS），共有3480户家庭受影响，是本地历来最大型的SERS项目。受影响住户中，2577户家庭预订了替代组屋单位，其中2500户已领钥匙。

其余约26%的东陵福住户中，一些选择其他地区如武吉巴督、裕廊西，以及榜鹅的新单位、没预订的组屋单位，也有一些取消预订。

旧组屋获选加入SERS后，建屋发展局会在消息宣布当天派人挨家挨户去解释详情，解答居民的疑问。每户人家会有一名指定的SERS负责人，在搬迁过程中提供援助。

住在东陵福约50年的梅玉珠（77岁，退休）在得知组屋被纳入SERS后，担心搬迁过程会很复杂，不知要如何处理。

“还好有SERS负责人帮忙，当我有疑问比如不知道怎么选替代组屋时，就会联络对方，他总是很有耐心地向我解释。”

梅玉珠和母亲去年9月要领钥匙时，母亲因刚开完刀住进疗养院。她的SERS负责人洪俊权（42岁）便特别安排母亲在疗养院签署文件，确保她们能在原定日期拿到钥匙。两人已在今年3月搬进SkyOasis@Dawson的三房式单位。

已预订杜生替代组屋的人家中，有434户透过联合选购计划与邻居一起预订单位，以便日后能住得靠近。

傅美萍（48岁，秘书）同认识30年的好友一起申请新组屋，朋友和妈妈目前住在她楼上，距离比以前更近。

“朋友的母亲煮汤都会拿来给我，我买了零食也会拿上楼给她们，能和自己熟悉的人当邻居当然很好，彼此有个照应。”

女皇镇基层组织昨晚举办告别会，约200名居民和义工齐聚一堂，缅怀东陵福生活的点滴。