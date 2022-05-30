虐打女佣 女护士监五个月罚千元

暴打女佣还扬言把她打到怕为止，女护士今早（5月30日）被判坐牢五个月及罚款1000元。

《新明日报》之前报道，赵琳（译音，35岁）面对八项蓄意伤害弱势人士及一项恶作剧的罪名。她承认其中五项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

25岁受害女佣来自缅甸，2016年开始为被告工作。

2018年8月25日凌晨约12时，被告认为女佣乱收孩子的玩具，连甩女佣10次巴掌，还说：“我会打到你非常害怕为止。”

同一天下午，女佣用吸尘机清洁客厅地板时，被告再次不满，边大呼小叫边甩她两巴掌。

女佣回应了两句，惹怒被告，她一把抓住女佣的头发，大喊“你不要和我吵”，然后就对她拳打脚踢。

女佣最后拿起手机报警，被告见状，再次对她动手，边打边喊：“你竟然报警！报警啊！再报警啊！”

法官：不能因女佣表现不好就施暴

代表律师请求法官让被告接受强制性治疗，指她犯案时患有持续性的抑郁症。控方反对，指她聘请的私人精神科医生说病情促成她犯案，但心理卫生学院的医生并不认同，指她犯案的目的非常明确，打算以暴力逼女佣听话，不像是被病情影响判断力。

法官最终认同控方的看法，指闭路电视画面拍下了她犯案过程，可以见到她下手不轻，而且很明显不是被激怒才犯案，应该被判入狱。

被告在庭上哭诉，说她当时并不知道自己有病，女佣没做好本分，而她每天下班后已经很累，结果还得做女佣的工作，长久累积怒气才会暴发。

律师求情，指被告知道这不是动手的借口，请求法官念在她的精神情况从轻发落。

法官下判时说，女佣和雇主的关系应该和一般人上班一样，没理由因为女佣表现不好而引发暴力行为。法官希望被告吸取教训，日后继续接受治疗。